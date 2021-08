Alertan sobre la escasa preparación de los jóvenes para trabajo técnico y profesional

El presidente de la Unión Industrial del Chubut (UICh), Celso Pontet, demostró su preocupación por la falta de preparación de los jóvenes de la provincia en las ramas técnicas. En diálogo con AZM Radio, el empresario dijo: «Hoy en día lo más grave es que no hay formación específica para distintas ramas como la mecánica, la electricidad, instalaciones sanitarias y demás, es decir, los jóvenes han seguido muy poco carreras con especialización. El bachillerato es muy genérico, pero si no tienen un estudio complementario, no son potables para tomarlos hoy en día».

Pontet aseguró que «los paros, las huelgas hacen que los estudiantes busquen alguna changa para hacer y luego abandonan el colegio secundario y se dedican solo a trabajar o directamente a nada». En ese sentido, el presidente de la UICh apuntó a la política y aseguró que «se dedicaron a generar la falta de educación y es probable que tenga alguna intencionalidad, es decir, cuanto menos preparados estén, más fácil es captarlos para los votos».

Si bien Pontet afirmó que «sobra gente», a la hora de contratar personal especializado, la búsqueda es un poco más complicada: «No hay gente preparada de carrera, solo hay con experiencia».