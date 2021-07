Massoni volvió a cargar contra la Justicia

El ministro de Seguridad y precandidato a senador por Chubut, Federico Massoni, brindó hoy una conferencia en la previa del acto de finalización del curso de Infantería y apuntó contra la Justicia por algunos hechos que se vienen dando en la provincia. En principio, el funcionario hizo mención a los dos condenados que se escaparon de una comisaría de Sarmiento: «Tenemos dos reos con condenas largas que están en una comisaría, cuando tenemos un Instituto Penitenciario Provincial que reúne todas las condiciones de seguridad y en el que tenemos lugar para alojar a este tipo de personas que tienen condenas por delitos extremadamente gravosos para la sociedad. Sin embargo, una medida judicial nos ha impedido que nosotros completemos ese cupo que tenemos».

Casi en tono de campaña, Massoni manifestó que «es hora de que quienes tenemos funciones empecemos a pensar en la paz de la sociedad porque estos dos reos que se escaparon podrían haber cometido algún hecho del que después nos arrepentimos todos».

Última ratio

Por otra parte, el ministro de Seguridad se refirió a los dos homicidios que tuvieron lugar esta última semana en Chubut, uno cometido en Trelew y el otro en Comodoro Rivadavia. Respecto al primero de ellos, Massoni los contextualizó: «Fiesta clandestina, menores, llaman a un patrullero para que vaya a desarticular esa fiesta y lo reciben a pedradas y el patrullero sale en persecución de dos de ellos. Al mismo tiempo, se produce una pelea fuera de la fiesta y allí muere uno apuñalado». Allí, el ministro se preguntó «dónde están los padres de los menores» y «por qué siempre apelamos a la última ratio que es el Ministerio de Seguridad o la policía».

Refuerzo de controles

En el caso del segundo homicidio, Massoni lo calificó como «desagradable» y recordó que «se trata de una mujer mayor de 81 años que ha sido torturada previo a matarla por robo». El ministro recalcó que la persona detenida por el hecho no es de Chubut y es por ello que expresó que «tenemos que tener un control de todos aquellos que vienen, si tienen antecedentes, debemos ser cuidadosos con quienes viven en nuestra provincia. Vamos a volver a reforzar los controles en Arroyo Verde y en la Ruta 40».

Abigeato

El ministro de Seguridad se detuvo también en el robo de ganado y en ese punto señaló que «la Justicia no lo está tomando con la gravedad que esto conlleva, pero estamos hablando de más de 500 animales, de tres millones de pesos». Massoni resaltó que se trata de la misma familia que había ingresado a la comisaría de Paso de Indios y había atentado contra la policía y que, al momento de realizar el allanamiento, estaban faenando doce animales: «Hemos pedido la detención, pero a determinada funcionaria de Fiscalía no le interesó, porque no es un delito grave. El dueño de los animales ya hizo dos denuncias porque esta familia lo está amenazando de muerte».

El horizonte

Luego de describir esta serie de hechos, el precandidato a senador por Chubut Somos Todos analizó: «Llega un momento en el que nos tenemos que plantear si estamos todos juntos en el combate contra el delito o no, si queremos proteger a los ciudadanos de bien o si vamos a proteger a aquellos que cometen ilícitos. Creo que nos tenemos que juntar todos los que cumplimos funciones y establecer cuál es el horizonte que queremos en la provincia de Chubut, porque el que yo veo ahora no es bueno, es malo. Es el horizonte del no respeto a la ley».