Ley de Hidrocarburos: Arcioni aseguró que «no será un tema que divida a nivel político»

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, analizó el debate que por estos días tiene lugar sobre el anteproyecto de Ley de Promoción de Hidrocarburos.

En diálogo con Canal 9, planteó que «hoy, en la provincia, es necesario trabajar todos juntos y me parece que el balance fue positivo: nos pusimos de acuerdo en que tenemos que presentarnos ante el Gobierno Nacional y ser escuchados» y aclaró que «lo cierto es que no hay un proyecto formal emitido por la Secretaría de Energía, aunque esta última sí ha trabajado con el Ministerio de Hidrocarburos y con los gremios sobre los lineamientos de la ley».

«Tenemos más de 100 años de petróleo»

En relación a esto último, puntualizó: «Esos lineamientos son los que nos encendieron la alarma para hacer esta convocatoria, ya que práctica y exclusivamente benefician a cuencas o yacimientos no convencionales, dejando de lado los convencionales, y hay que saber que tenemos más de 100 años de petróleo y que seguimos siendo la provincia que más produce petróleo».

«Nadie se pondrá del otro lado»

Dicho posicionamiento «se plasmó en un documento y fue apoyado por unanimidad», apuntó el mandatario. Consultado sobre el impacto que las posturas respecto de la iniciativa podrían tener sobre el escenario electoral, considerando la relación de varias figuras de Chubut con el Gobierno Nacional, Arcioni manifestó que «quedó demostrado que acá nadie se va a poner del otro lado de la vereda; había legisladores e intendentes de todos los partidos políticos, y todos están acompañando; no será un tema que divida a nivel político».

«Hay que reunirse lo antes posible»

En términos prácticos, «ya estamos enviando esta nota a la Secretaría de Energía a través del Ministro de Hidrocarburos (por Martín Cerdá) y hay que hacer una reunión lo antes posible, cuando nos convoquen; iremos con los intendentes de la cuenca y los gremios, pero previo a ello tenemos que tener el proyecto formal, el cual no está; solo están los lineamientos, por eso pediremos que nos remitan el proyecto y no ese anteproyecto que está circulando y cuya seriedad no conocemos, para poder ir a las reuniones con el Gobierno Nacional», finalizó el Gobernador.