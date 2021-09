Una familia necesitó más de 64 mil pesos para no ser pobre en mayo

Una familia tipo necesitó $64.445 en mayo último para no caer en la pobreza y la canasta básica subió casi 50% en el último año, informó este jueves el Indec. La Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,4% en mayo respecto de abril mientras que la alimentaria, que define el nivel de indigencia, subió 2,8%, a $27.423,41.

En los últimos doce meses, la canasta total aumentó 49,6%, mientras que la alimentaria se incrementó 53,4%. El aumento de mayo en ambas canastas se ubica por debajo de la inflación, que fue del 3,3%.

Desde diciembre último, el costo de la canasta básica creció 18,9% y la alimentaria 20,9%, y también se ubican por debajo del costo de vida, que acumuló 21,5% en los primeros cinco meses del año.

El Indec informó que para una familia de tres miembros, propietarios de la vivienda que ocupan, el costo de la Canasta Básica Total llegó en mayo a $ 51.305 y para un grupo familiar de cinco integrantes ese valor se eleva a $67.781.

En el caso de la canasta básica alimentaria, un grupo familiar de tres miembros, para no caer en la indigencia necesitó ingresos mensuales por $21.832, mientras que para una de cinco integrantes el costo subió a $28.843.

Para una persona adulta, en abril último el costo de la Canasta Básica Total se ubicó en $20.855 y el de la alimentaria en $8.874.

En los primeros cinco meses del año, el costo nominal de la CBT aumentó en $21.365, mientras que el alza de la CBA fue de $9.548.

Para no caer en situación de pobreza, una familia formada por dos adultos y dos menores, que no paga alquiler, debió tener ingresos diarios por alrededor de $2.148 y para evitar la indigencia de $ 914.

Según el Indec, la canasta básica alimentaria tiene en cuenta los requerimientos calóricos y proteicos imprescindibles para que una persona adulta cubra durante un mes sus necesidades, mientras que la básica total incluye otros artículos y el gasto en servicios públicos.