Turismo en Chubut: Advierten que Buenos Aires será el «termómetro» de la actividad

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Chubut, Miguel Sosa, se refirió a la expectativa del sector de cara al anuncio de la apertura de la temporada de invierno, anticipado por el gobernador Mariano Arcioni la semana pasada. «No podemos darnos el lujo de no tener vacaciones de invierno, sería un desastre», advirtió.

En diálogo con AzM Radio, Sosa expresó que lo vertido por el mandatario provincial «no hace más que confirmar el trabajo que veníamos haciendo con las distintas autoridades de Salud, que es el área más sensible, incluso con la Legislatura y con el propio Gobernador; todos estamos en concordancia en esto, pero no se podía definir con anterioridad, como debería ser en la actividad turística para contar con previsibilidad en el tiempo».

Tendencia «a la baja»

Asimismo, sostuvo que «estamos esperando los datos de la situación sanitaria, y en virtud de que se nota una merma que va a la tendencia; por eso, se ha definido que el anuncio será oficial la semana que viene» y vaticinó que «no creo que sea distinto a lo de Río Negro, que ya lo anunció; a Tierra del Fuego y a Neuquén, Mendoza y Tucumán que también confirmaron en estos días».

Termómetros

Sobre esto último Sosa planteó que «Bariloche siempre es la referencia, en Río Negro ya establecieron no solamente el PCR de los pasajeros para línea de colectivo, sino también en los (medios) aéreos; estimamos que, en principio, va a ser el mismo formato, no obstante, lo más importante al margen de todos los requisitos y de tener la voluntad absoluta, es que Buenos Aires es el termómetro, ya que en vacaciones de invierno sobre todo, dicha provincia es de donde vienen más visitantes, además de Córdoba y Rosario; habrá que estar pendientes de cómo será el esquema de ellos».

Menos reservas

Consultado sobre el nivel de reservas, el vicepresidente de la Cámara sostuvo que «consultas hay; la mayoría todavía no ha definido, justamente porque están esperando la confirmación específica de la fecha de los grandes centros emisivos como Buenos Aires» y advirtió que «a nivel local, normalmente, con una semana o 10 días de anticipación, el público regional, como ya tiene el hábito de la cercanía y puede trasladarse con su vehículo, es el que reserva más tardíamente; están habiendo algunas aunque no en el volumen que estamos acostumbrados y lo mismo ocurre con Bariloche».