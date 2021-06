Neuquén: por colapso sanitario internan a pacientes en sillones en los pasillos

El sistema de Salud colapsó hace un mes, las camas de terapia intensiva están totalmente ocupadas desde entonces, pero también lo están el resto de las camas. Según el último parte del comité epidemiológico, en la provincia hay 39 pacientes internados en guardias, 12 de los cuales tienen asistencia respiratoria mecánica y deberían estar en una terapia intensiva. La leve baja de los contagios diarios aún no es suficiente y el sistema de Salud está cada vez más desbordado. Hoy el hospital Castro Rendón montó una internación en un pasillo.

La directora asociada de servicios médicos del hospital Castro Rendón, el más grande de Neuquén, Adelaida Goldman, compartió en sus redes sociales una imagen que estremece. El Hospital Provincial de Neuquén (HPN) ya se quedó sin lugar en la guardia donde están internado pacientes por el colapso sanitario, y montó un espacio de internación en un pasillo.

«Mientras haya aunque sea UN paciente esperando cama no debería haber cambios en las medidas ….igual sigan….que acá en el HPN vamos ampliando la guardia, porque la internacion está completa !!», posteó en twitter la médica para tratar de concientizar, una vez más, sobre la necesidad de disminuir al mínimo la circulación, para así bajar los contagios y oxigenar a un sistema de Salud que viene trabajando totalmente colapsado hace, por lo menos, un mes.

«No debería ningún intendente tomar una decisión contraria al COE provincial sin visitar primero la guardia de su hospital !!!», agregó Goldman criticando a todos los Municipios que decidieron flexibilizar las restricciones establecidas por el gobierno provincial. En Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cutral Co, Plaza Huincul y San Martín de los Andes el horario permitido de circulación se amplió dos horas más de lo previsto por la provincia. Inclusive Plottier fue más allá permitiendo a los locales gastronómicos atender gente hasta después de la medianoche. (Fuente: RN)