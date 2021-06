Nancy González no descartó declinar su candidatura por la unidad del PJ

La senadora Nancy González pretende repetir período en la Cámara Alta, y así lo expresó el martes en la reunión del PJ en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, la posibilidad de ir a una interna en Chubut, no es bien vista a nivel nacional, y en ese contexto, González no descartó declinar su candidatura, para lograr la tan mentada unidad.

En diálogo con AzM Radio, la senadora Nancy González, sostuvo que el objetivo es “llegar a esa lista de consenso y presentar a la gente a nuestros candidatos, para reforzar nuestro Gobierno Nacional, que es lo que la gente necesita en este momento».

“Si hay que bajar aspiraciones se bajarán, no creo que por el capricho de uno se vaya a hacer una interna ni nada por el estilo”, dijo González al tiempo que agregó que, si fuera necesario, “en pos de la unidad”, estaría dispuesta a declinar su candidatura que por el momento defiende muy aguerrida.

González no dudó en reiterar que tiene “la aspiración de repetir, de seguir defendiendo al Gobierno Nacional y más allá de toda la lista que armemos, que creo será la mejor, creo que también tendrá el visto bueno de Nación».

«Si nosotros vamos con una lista de unidad, de compañeros creíbles y comprometidos con el Gobierno nacional y popular, por supuesto que este último va a estar contento y apoyar esa lista», dijo la senadora Nancy González en clara alusión a que la lista que se arme deberá contar con el beneplácito del PJ a nivel nacional.