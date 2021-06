Bancarios lograron un bono anual extraordinario por 100.000 pesos

La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras del sector convinieron hoy en el Ministerio de Trabajo actualizar la paritaria que firmaron en febrero pasado y cerraron ahora un acuerdo por el que los trabajadores del sector cobrarán una suba de 45,1%, es decir 16 puntos porcentuales más que lo firmado a comienzos de año.

El acuerdo original contemplaba sumar al 11,5% de aumento que los trabajadores cobraban desde enero, otro 11,5% a partir del primero de abril y luego, a partir del primero de agosto, el 6% faltante totalizando para el año 2021 un 29%.

Con el nuevo acuerdo, ese 6% de agosto se adelanta para ser cobrado a partir del 1º de julio, mientras que a partir del 1º de agosto «se adicionará en forma no acumulativa un aumento del 7%» y otro 7% a partir del 1 de octubre. Así se obtiene un 43% «sobre las remuneraciones mensuales, brutas, normales habituales, convencionales y no convencionales y totales correspondientes al mes de diciembre de 2020». A este incremento se le agrega la actualización del 2,1% operada en enero sobre los haberes de 2020.

Los trabajadores percibirán antes del 6 de noviembre, Día del Bancario, un mínimo de 100 mil pesos en concepto del histórico bono por ese día no laborable. Ese monto mínimo por la compensación o bono histórico se proyectará y percibirá según las categorías vigentes del convenio colectivo. En algunas categorías la suma se eleva hasta los $170.000.

La Asociación Bancaria (AB) fue el primer sindicato en reclamar formalmente el adelantamiento de la revisión del aumento salarial del 29% que el sector selló en febrero pasado ante la aceleración de la inflación de los últimos meses.

De esta forma, la organización sindical que lidera Sergio Palazzo y los directivos de las cámaras ABA, ABE, Adeba y Abappra clausuraron la paritaria de este año, aunque el acuerdo de revisión salarial convenido hoy será, a su vez, revisado el próximo 15 de diciembre.