Piedra Parada: Por falta de energía la Escuela 7.706 no empezó las clases

La Escuela 7.706 de Piedra Parada no pudo dara inicio al Ciclo Lectivo, hace dos meses, por falta de combustible para poder contar con suministro eléctrico y de agua potable.

En diálogo con AzM Radio, la secretaria del establecimiento, Nancy Amado, planteó que «nos sentimos muy solos» ante la falta de respuestas por los problemas de infraestructura.

«Nosotros no tenemos luz de red, tenemos un motor generador que es el que nos da luz, agua y comunicación, el problema de que no pueda iniciar es que no tengamos no solo electricidad sino ni una gota de agua en el tanque», señaló la integrante de la comunidad educativa del establecimiento, explicando que «el motor consume 380 litros semanales y hemos tenido varios problemas, el del alternador que anda mal, lo repararon y saben que hay que comprar un nuevo; pero desde 2019 ya hubo inconvenientes con la tardanza en la llegada del combustible, y desde este año nos están solicitando una nota semanal para pedirlo».

«A la gente sin luz, agua ni comunicación no le pedimos pedir que se quede en la escuela, a la cual también le robaron los paneles solares por que estaba mucho tiempo sola», comentó.

Burocracia estatal

«Este año nos piden una nota semanal y la última autorización llegó después de un mes y una semana, tiempo en el cual estuvimos trabajando sin una gota de combustible», sostuvo la Secretaria, quien confirmó que «nos confirmaron la Trafic para esta semana, y lo otro lo pedimos la semana pasada para que estuviera estos días prioritariamente, pero no llegó y debimos suspender las actividades», sostuvo Amado.

Distancia y desidia

«Estamos muy lejos de todo, a 160 kilómetros de Esquel que es donde hacemos totas las compras, y tener que trasladarnos hasta allá es costoso, pero más allá de eso, le ponemos ‘garra’ igual, los docentes han ido a trabajar la semana pasada y la anterior», sostuvo, agregando que «todo está preparado desde lo pedagógico y lo protocolar, solo nos falta el combustible».

«Nos sentimos solos»

«Hay personal de guardia en la escuela que está esperando el combustible desde esta mañana, nos sentimos realmente muy solos, muy ‘soltados de la mano’, y lo que más nos duele son los chicos y sus mensajes de tristeza, me quebré muy mal porque me dolió que fueran con la ilusión de empezar», apuntó Amado, concluyendo que «esperamos que esto se solucione porque de situaciones como estas los grandes nos reponemos, pero a los chicos les cuesta más y somos nosotros los que tenemos que velar por sus derechos».