David Rodríguez analiza su presente

El atleta chubutense David Rodríguez continúa su puesta a punto pensando en los objetivos de este nuevo año.

Volvió a competir en abril pasado y pone la mira en los 21K de Rosario, motivándose con cada sesión de entrenamiento a cargo de su coach Javier Carriqueo.

Con nuevos objetivos para Rodríguez

«Correr con el mejor nivel del país es lo que te empuja a seguir entrenando, y es lo lindo de todo esto», contó David Rodríguez, el atleta de Esquel que desde hace nueve años está radicado en Comodoro Rivadavia.

Volvió a competir en este 2021 en la carrera «Héroes de Malvinas» a principios de abril en Caleta Olivia, donde logró el primer puesto, y continúa su puesta a punto pensando en otros objetivos.

El área de prensa del Ente Autárquico Comodoro Deportes dialogó con el atleta chubutense, quien se mostró entusiasmado y pensando en cada sesión de entrenamiento a las órdenes de Javier Carriqueo.

A principios de año volvió a entrenar, buscando salir de una lesión muscular que lo tuvo a maltraer y que finalmente lo hizo llegar sobre la hora a la preparación para la maratón de La Pampa, en abril, de la cual finalmente decidió bajarse.

«Hemos sacado objetivos que teníamos para abril. Ahora entrenamos con la cabeza en otros objetivos, saliendo de la última secuela que me dejó la lesión, y retomando de vuelta», comenzó contando David Rodríguez a este medio.

«Volvimos a correr en Caleta Olivia, después de un año. Sensaciones muy lindas de retomar después de un largo periodo sin hacer una competencia, y pensando en lo que viene este 2021. Volver al calendario argentino que es muy importante para mí. Dejamos de lado objetivos grandes, como la marca mínima para los juegos olímpicos, por cuestiones de tiempo y la pandemia. Pero no los perdemos de vista. Tenemos que seguir trabajando y dentro de tres años volver a intentar», explicó Rodríguez.

«Bajarnos de la preparación para la maratón significó empezar de cero. Bajar la tensión que te genera preparar algo tan grande, comenzar de cero, sin perder de vista el objetivo. Estoy con otra cabeza, pensando en positivo. Lo que quiero es correr con los mejores, y eso es lo que me impulsa. Ya tenemos planteado correr en Rosario en agosto, así que mi cabeza está en esos 21 kilómetros», sostuvo el atleta esquelense, que desde abril se encuentra entrenando de la mejor manera.

«Voy tranquilo, pero con las cargas de entrenamiento mi cuerpo va respondiendo. Este último mes y medio la voy llevando bien, y eso me renueva las energías. Poder salir, hacer lo que me gusta, y entrenar planteando la carrera de agosto», agregó Rodríguez, quien tuvo en calendario también una carrera regional en Trelew, planteada para este mes, la cual finalmente fue pospuesta para el próximo 20 de junio, también de 21K.

«Si bien estoy pensando en Rosario, también estoy pensando en correr alguna carrera acá. Si sale alguna carrera, la correremos, siempre y cuando no sea desgastante o perjudicial, pero creo que sentirme bien ya pasa por otro lado. Que me salgan las cosas en los entrenamientos, eso me impulsará para llegar de la mejor manera a agosto. Correr con el mejor nivel del país es lo que te empuja a seguir entrenando, y es lo lindo de todo esto», expresó David.

«No tengo dudas que vamos a andar bien y demostrar que lejos de todo también se pueden lograr cosas importantes. Espero poder seguir demostrando todo lo que he demostrado este último tiempo», cerró el atleta de elite chubutense.