Comodoro incorporó modernas unidades para la recolección de residuos urbanos

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia presentó este viernes a 9 de los 10 nuevos rodados 0 Km. de última generación, con caja compactadora, para la recolección de residuos urbanos y la instalación del primer punto verde -de los tres habilitados a construir- con una inversión de 160 millones de pesos, a fin de mantener una ciudad más limpia y cuidada, en el marco del fuerte trabajo que lleva adelante la actual gestión municipal.

En esta oportunidad, acompañaron al intendente Luque, el viceintendente Othar Macharashvili; miembros del gabinete municipal; la concejal Natalia Guerreiro; el secretario general del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada; y el gerente de la empresa Urbana, Levan Macharashvili.

En este sentido, el mandatario local expresó: “este es un día importante porque estamos viendo una inversión de más de 160 millones de pesos. Cada camión que inauguramos y ponemos en servicio vale cerca de cien mil dólares y las cajas que los equipan, más de 20 mil dólares”.

Asimismo, señaló que “estos recursos que salen de la empresa Urbana, es el fruto de los impuestos de los contribuyentes que abonan todos los meses sus obligaciones y cuentan con un Municipio que puede trabajar mancomunadamente con una empresa y los trabajadores a fin de mejorar sustancialmente un servicio del cual nosotros realmente nos enorgullece”.

El intendente recordó que se vienen desarrollando distintas acciones en cuanto al medio ambiente: “lograr este equipo en la ciudad para que los trabajadores puedan tener mejores condiciones de trabajo, que la misma se modernice en equipamiento para que redunde el beneficio de la limpieza y hacerla más vivible es parte de los ejes de gestión que planteamos desde un principio”.

En cuanto al punto verde, indicó que “nos comprometimos a habilitar esta herramienta que será distribuida en distintos sectores y tiene relación con la labor que ejecuta la subsecretaría de Medio Ambiente respecto a la educación ambiental y la generación de cultura del reciclaje”.

“Esos iglúes verdes nos generaron la posibilidad de vender el residuo reciclable y gracias a la venta de este; el municipio recibió fondos económicos que destinamos al plan de forestación de la ciudad e invertimos en compra de árboles y plantas para seguir forestando. Nosotros redistribuimos algunos recursos para vivir mejor ya que, Comodoro impacta medioambientalmente como pocas y es construida entre todos”, puntualizó Luque.

“Es positivo tener un Estado Municipal que mejore la condición laboral de los trabajadores”

Por su parte, el secretario General del sindicato de Camioneros, Jorge Taboada afirmó que “estas son noticias muy positivas porque mejoran las condiciones de trabajo de nuestros compañeros. Quiero resaltar el compromiso asumido por la municipalidad en la figura del intendente, Juan Pablo Luque y a los directivos de la empresa Urbana”.

Al mismo tiempo –agregó- “este es el equilibrio justo para hacer este tipo de servicios que no es fácil por sus particularidades, pero que es significativo y debe ser reconocido. En este contexto, junto al municipio encontramos un circuito virtuoso donde hay una relación estrecha de los trabajadores con los vecinos”.

“Los choferes que están manejando este equipamiento fueron ascendiendo en sus puestos, capacitándose con el objetivo de manejar estas flamantes unidades. No hay que olvidarse que fuimos declarados esenciales conociendo el peligro al cual nos enfrentábamos, sin embargo ellos salieron a trabajar con responsabilidad y como corresponde, garantizándole la higiene y salubridad a los comodorenses”, concluyó el gremialista.

“Los camiones estarán a disposición la próxima semana”

Así lo anunció el gerente de Urbana, Levan Macharashvili, quien agregó que “para nosotros es un placer muy grande presentar estos camiones que estaban dentro del contrato, porque había que hacer un recambio. Aunque no fue fácil adquirirlos, pensamos qué tipo de camión necesitábamos y se compró el ideal, que tiene la ecuación justa de agilidad para una ciudad con una patología compleja que tiene Comodoro Rivadavia”.

Cabe destacar, que “estos camiones son de última generación, y sin bien son 10, uno quedó rezagado porque vienen de Brasil, pero este lunes estará acá y la otra semana quedarán habilitados para trabajar. También, estos colaboran con las campañas separar y los iglúes. Teníamos 150 iglúes colocados por la municipalidad y 68 fueron prendidos fuegos; inmediatamente al hablar sobre la recuperación de los mismos, Juan Pablo compró 36 y junto al municipio organizamos un cronograma diseñado para ubicarlos en espacios públicos y asociaciones vecinales”.