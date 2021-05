Chubut figura entre las 10 provincias con más retrasos en la aplicación de vacunas

En medio de la segunda ola de coronavirus y en plena tensión por la escasez de vacunas hay al menos diez provincias que tienen serios retrasos en la campaña de inmunización. Se trata de distritos que han recibido las dosis correspondientes según el diagrama oficial, pero no logran aplicarlas con la velocidad que incluso la Casa Rosada viene reclamando.

Según los datos que surgen del monitor público de vacunación, que se actualiza todos los días y que depende del Ministerio de Salud, la provincia que más retrasos acumula en la campaña de inmunización es Misiones, gobernada por Oscar Herrera Ahuad. Hasta este jueves a las 6 de la mañana había recibido 267.350 vacunas y aplicó 172.959. Tiene un 35,3% de las vacunas sin usar.

Los datos del monitor de vacunación se actualizan a diario y aunque pueden ir cambiando los porcentajes con el correr de los días sirven como una imagen de la situación de cada distrito.

Por debajo de Misiones aparece Chubut, la provincia gobernada por Mariano Arcioni que arrastra una crisis política y económica desde hace meses. Tiene un 33,1% de las 157.956 dosis que recibió sin aplicar.

La sigue de cerca Santiago del Estero, comandada por Gerardo Zamora con el 33% de las vacunas recibidas sin aplicar. A la provincia ya le llegaron 216.805 dosis y solo aplicó 145.157 al menos hasta este jueves.

Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, aparece en el primer pelotón de las provincias con más problemas para vacunar. Del total de dosis que recibió, unas 93.702, le falta aplicar el 32,9%. En la provincia crecen los reclamos para acelerar la inmunización. Los médicos e incluso los sectores docentes vienen pidiendo vacunas. No es un dato menor, ya que la provincia K hace 16 meses que no tiene clases presenciales.

Los atrasos no distinguen regiones ni signos políticos. Hay provincias del sur, del norte e incluso del centro del país con problemas para inmunizar. Por ejemplo, a Entre Ríos, la provincia gestionada por Gustavo Bordet, le falta aplicar el 32,7% de las 353.301 vacunas que recibió.

La lentitud de los distritos para vacunar contrasta con los pedidos oficiales de mayor celeridad. Incluso el propio presidente Alberto Fernández había asegurado el 9 de abril pasado, cuando estableció las primeras restricciones en el marco de la segunda ola, que a la par de las medidas que incluyeron el cierre de escuelas en el AMBA se duplicarían los esfuerzos para inmunizar. «A mitad de abril van a estar entrando dosis suficientes para acelerar el ritmo de vacunación”, sostuvo el Presidente en ese momento.

Más allá de que el reparto de las dosis es una tarea que lleva adelante el Gobierno nacional, las campañas de inmunización quedan en manos de los distritos. «Hay provincias que son más eficientes que otras», aceptan en el Gobierno. «Cuando detectamos casos donde se puede mejorar la vacunación tratamos de acercar propuestas o el conocimiento necesario», describen desde la Casa Rosada.

Corrientes, en el norte del país y gobernada por el radical Gustavo Valdés, aún no aplicó el 28,3% de las vacunas que recibió. Por debajo aparece Catamarca, manejada por el peronista Raúl Jalil: recibió 108.925 dosis y le falta aplicar el 26,6%.

Chaco también tiene problemas para ponerse al día con las vacunas. La provincia comandada por Jorge Capitanich tiene un stock de 71.711 vacunas sin aplicar, un 26,5% del total de las recibidas. Desde la provincia dicen que las características del territorio atentan contra la velocidad del reparto. «Hay poblaciones a las que es más complejo llegar, incluso dentro del Impenetrable», dicen desde Chaco.

En el podio de las 10 provincias con más retrasos también están incluidas Jujuy y San Juan. A la gobernada por el líder radical Gerardo Morales le falta aplicar un 26.3% de las dosis que le llegaron. Y a la dirigida por el peronista Sergio Uñac el 25,9% de un total de 306.050 al menos hasta este jueves a las 5 de la mañana.

A contramano de los retrasos en el esquema de vacunación, hay otros distritos que vienen acelerando la inmunización. La Ciudad de Buenos Aires gobernada por Horacio Rodríguez Larreta es la que mejores números muestra. Del total de dosis que recibió le falta aplicar solo el 6,8%. La Pampa, comandada por el peronista Sergio Ziliotto, también viene a buen ritmo. Le resta aplicar el 9,7% de las vacunas que le llegaron.

Incluso la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof maneja buenos números. Del total de 4.057.304 de vacunas recibidas le falta poner el 18,8%.