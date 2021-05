Agrelo listo para correr este “fin de” por la 5° Fecha del TC

El piloto chubutense Marcelo Agrelo, se alista para disputar su participación este fin de semana en la 5° Fecha del Campeonato de Turismo Carretera.

La competencia, tendrá lugar en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde el chubutense buscará continuar con su buena performance en su segunda temporada en una de las principales categorías del automovilismo nacional.

Por la 5° Fecha del TC, con participación de Marcelo Agrelo

El chubutense Marcelo Agrelo sigue afianzándose con el Torino en el Turismo Carretera, listo para competir este fin de semana en Paraná Entre Ríos, por la 5° Fecha del calendario 2021 del Turismo Carretera.

Vale destacar que el presente, es su segundo año en el TC, con 16 carreras, se posicionó 11º en el Campeonato.

El piloto chubutense, Marcelo Agrelo (Torino) terminó en el 13° lugar durante la cuarta fecha de la temporada que el Turismo Carretera que llevó a cabo en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 18 de abril.

«Estamos Con mucha expectativa de poder seguir siendo competitivos dentro del TC que sabemos que no es nada fácil» comentó en un principio Agrelo. «En de las cuatro carreras disputadas el auto viene funcionando muy bien y con la confianza puesta en todo el (equipo) Maquin Parts y con la ilusión de poder estar lo más adelante posible».

Sobre el trabajo y su evaluación a bordo del Torino de Maquin Parts, en las cuatro fechas que ha disputado dentro del calendario 2021 del Turismo Carretera, quedando 11º en el campeonato, Agrelo expresó que: «Es positivo, logramos tener una carrera excelente en San Nicolás, la tercera fecha que quedamos quintos, hasta ahora un mejor resultado dentro del TC» explicó dando referencia al 5to. puesto que obtuvo- en esa oportunidad- en la final de Turismo Carretera.

«Estuvimos competitivos en la mayoría de las competencias, si no hubiese sido por el toque que recibimos en la carrera de Buenos Aires cuando veníamos decimos, hoy estaríamos mucho más adelante en el campeonato» consideró el piloto que viene afianzándose con el Torino.

Sobre su actualidad señalo que «estamos en una muy buena posición, estamos en el puesto 11º y hasta ahora clasificados para la Copa de Oro, si bien falta muchísimo, cuando termina la décima carrera, finalizando la etapa regular, los mejores pasaran a clasificar a la Copa de Oro».

El piloto de Rada Tilly, entiende que de ahora en adelante «hay que tratar de seguir siendo competitivos y sumar en el campeonato para mantenernos en el grupo que aspiran a pelear por el campeonato a fin de año» y «sabemos que para eso tenemos que trabajar duro, mejorando carrera a carrera para estar en un muy buen nivel en el TC, que no es nada fácil, es la categoría más importante del país y tenemos que estar de la mejor manera preparados para afrontar lo que viene».

Por último, agradeció a «todas las publicidades, empresas de Comodoro, a la Municipalidad de Comodoro, Comodoro Deportes, la familia, amigos y los que nos dan una mano para que estemos presentes. Y a todo el equipo por el excelente trabajo que hacen».