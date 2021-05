Acampe en Casa de Gobierno en reclamo de salarios adeudados

Trabajadores estatales nucleados en ATE (Asociación Trabajadores del Estado), se movilizaron este jueves a Rawson reclamando por el pago sueldos adeudados y recomposición salarial. Tras una reunión frustrada entre dirigentes de ATE y el Gobierno Provincial, se determinó acampar a las puertas de Casa de Gobierno hasta tanto reciban una respuesta a sus demandas. En horas del mediodía hubo disturbios en el ingreso al edificio, y las autoridades del Ejecutivo pidieron un cuarto intermedio, y ya no volvieron a la mesa de diálogo.

“Permaneceremos acá, si es necesario hasta el día de mañana”, dijo Guillermo Quiroga, al afirmar que “si no hay respuestas sobre la deuda, avanzaríamos con cortes de ruta en toda la provincia”.

Consultado acerca de la reunión que habían mantenido en horas de la mañana, Quiroga explicó que se movilizaron a Casa de Gobierno, “nos recibió el ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini, se pasó a un cuarto intermedio, y después recibimos un llamado telefónico en el que nos decían que no estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar”.

“Creemos que la respuesta el Gobierno la puede dar hoy mismo”, advirtió Quiroga al tiempo que agregó “se habían comprometido a firmar un acta donde nos iban a dar respuesta acerca de la masa salarial adeudada”, lo que finalmente no ocurrió.

En cuanto a la negociación, “creemos que lo que acordaron con los organismos de control tranquilamente se pude trasladar a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial”, sostuvo Guillermo Quiroga al ratificar que mantendrán el acampe a las puertas de la Casa de Gobierno haya respuestas de las autoridades del Ejecutivo provincial.