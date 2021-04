Vóley, fútbol femenino y ciclismo en preparación

El pasado fin de semana, además de realizarse el Evaluativo de básquet Femenino, fue turno de preparación y entrenamientos de los conjuntos pre seleccionados de Vóley, Futbol Femenino y Ciclismo.

Distintas localidades como Puerto Madryn y Esquel, fueron escenario de los entrenos, que les sirvió a los entrenadores a cargo, a evaluar a las jugadoras que son tenidos en cuenta para integrar los equipos Chubut de cara a los Juegos EPADE y Araucanía.

Se entrenó el Vóley

El primer encuentro para la conformación de los seleccionados chubutenses de Vóley tuvo una gran respuesta de jugadores y jugadoras de toda la provincia, con diversos entrenamientos en ambas realizados de manera simultánea durante el sábado y domingo en las localidades de Comodoro, Puerto Madryn, Epuyén y Trelew.

En el caso de la rama femenina, alrededor de 20 chicas por localidad de las categorías Sub 17 y Sub 19 entrenaron en grupos divididos en dos turnos. En el Gimnasio “Palacio Aurinegro Jr.” del Club Social y Deportivo Madryn, los entrenadores Walter Balmaceda y Norberto “Beto” Cay un evaluaron a jugadores del Valle y de la localidad del Golfo Nuevo. En forma paralela, durante el sábado también, se llevó a cabo un trabajo similar en Comodoro Rivadavia y en Epuyén con chicas del sur de la provincia y de la cordillera, respectivamente.

Misma modalidad de trabajo tuvo la rama masculina: El entrenador Marcelo Leiva en el Gimnasio Municipal N°1 de Comodoro Rivadavia y su par de Epuyen en el Gimnasio Municipal, Horacio Franco, evaluaron a 20 jugadores de cada región. En Trelew, Sergio Corzo recibió a 15 jugadores de la región del Valle en el Gimnasio de la Escuela 744.

Todos los entrenadores destacaron el buen recibimiento de esta actividad por parte de los jugadores. Cabe destacar que es el primer encuentro que tiene la disciplina en la provincia, ya que desde el comienzo de la pandemia en el 2020, el vóley no había retornado a la competencia.

Ciclismo en Esquel

El entrenador de la selección provincial de Ciclismo, Eduardo “Junior” Mansilla, evaluó a 7 ciclista de la cordillera que se dieron cita en el cruce de la Ruta Nacional 259 y la Ruta 72 en la localidad de Esquel.

Debido a la actual situación de pandemia, el cuerpo técnico tuvo que organizar nuevamente las pruebas que iban a desarrollar a los ciclistas. Finalmente se realizó hacer solo una competencia para evaluarlos, los siete ciclista realizaron una contrarreloj individual de 28KM.

Este es el segundo evaluativo que lleva adelante el cuerpo técnico del ciclismo con vistas a la conformación de los equipos para los Juegos Epade y Juegos Araucanía. Durante el mes de marzo, los entrenadores realizaron pruebas a ciclistas del Valle en el Autódromo Mar y Valle de la ciudad de Trelew.

El próximo encuentro será en Comodoro Rivadavia, el venidero sábado 17 en el Circuito del Autoclub y estará destinado a ambas ramas.

Fútbol Femenino en Esquel

El primer encuentro para evaluar jugadoras de fútbol que conformarán la selección chubutense, se llevó adelante en el Club Belgrano de Esquel durante la jornada del domingo.

La entrenadora Nuria Lamela evaluó a un total de 23 jugadoras divididas en 3 grupos para respetar la cantidad de deportistas permitidos en los protocolos sanitarios. En una jornada intensa de trabajo, Lamela quien encabeza el cuerpo técnico del seleccionado femenino de fútbol, realizó pruebas en tres horarios distintos a jugadoras de Esquel y Trevelin; entre las categorías 2004 y 2008.

El próximo encuentro para el Fútbol Femenino será una nueva evaluación para jugadoras de las localidades de Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento. Con sede a confirmar, las pruebas se realizarán a comienzos del mes de mayo.