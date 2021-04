Carlos Barbato iría a juicio por “enriquecimiento ilícito”

El exgerente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato está acusado del delito de “enriquecimiento ilícito”. Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, piden que el caso se eleve a juicio y que en caso de recaer condena se le decomisen todos los bienes para que vuelvan al Estado.

Barbato, de 54 años, se desempeñó desde 2003 como funcionario público. Al ingresar al Estado, en su declaración jurada, indicó que poseía un Fiat Palio y un Ford Falcón modelo 80. Fue gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 20015 estuvo en el IAS hasta 2019, momento en que renunció en el marco de causa por violencia de género en la que fue condenado. “Nunca tuvo otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública”, detalló Rodríguez.

La acusación de los fiscales detalla minuciosamente las compras que realizaron Barbato y su ex mujer, Érica Perrone, en bienes y propiedades en los últimos años, entre los cuales también pusieron a nombre de su chofer Adrián Quinteros y su padre, Carlos Barbato. “Excedió sus posibilidades económicas acorde a sus ingresos legítimos. Tuvo un incremento patrimonial de 12 millones”, sostuvo el acusador en base a los peritajes contables.

Entre los bienes detallados hay lotes, cuatriciclo, UTV, un BMW X1, un UTV Artic Cat, una camioneta Nissan Murano, un Audi A1 y un departamento en Puerto Madryn valuado en 150 mil dólares.

En el año 2017 comenzaron la construcción de una mansión de 200 metros cuadrados en Playa Unión. “La tasación actual es por 25 millones”, sostuvo Rodríguez y ejemplificó que “solamente en VS Deco pagó 1.144.000 pesos por artículos de decoración”.

Prisión y devolución de bienes

La acusación contra Barbato, Érica Perrone, Adrián Quinteros y Carlos Barbato (padre) es por “enriquecimiento ilícito”, previsto con prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para el que “no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”. La pena es la misma para el autor y las interpósitas personas.

Los fiscales Rodríguez y Williams piden el decomiso de los bienes inmuebles y muebles de Barbato y que regresen al Estado. “En todos los casos en que recayese condena por delitos, la misma se decidirá el decomiso en favor del Estado”, afirman.

Condena por violencia de género

Cabe recordar que Barbato posee una condena a un año de prisión en suspenso por violencia de género. El ex titular de Lotería reconoció en juicio abreviado efectuado en Esquel la comisión del delito de “lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por cometerse en contexto de violencia de género”. La denuncia fue realizada en 2019 y la agresión se cometió en una cabaña de Corcovado, en la previa de un sorteo de Telebingo

Ingeniería jurídica

“Barbato ideo una ingeniería jurídica para incorporar bienes a su patrimonio sin que pueda ser detectado por los órganos de control. Para ello acudió a la colaboración de testaferros, como el caso de su chofer, a fin que figure como el titular un Audi A1 o como su padre que compró un departamento a su nombre en Puerto Madryn por 150 mil dólares”, sostienen los investigadores.

Todos los bienes

Compraron un lote por 230 mil, un cuadriciclo por 190 mil, un automóvil Ford Mondeo por 540 mil y un Ford Fiesta por 300 mil. “Durante ese año percibió un sueldo de 76 mil, y compró por 1.250.000 pesos”, indicó Rodríguez y sostuvo que “los números no le cierran”.

En su acusación, indican que “en 2017 compró un lote por 200 mil en Playa Unión de 300 metros cuadrados, una camioneta Ford Kuga por 786 mil y también adquirió un BMW 418 X1 y una camioneta Chevrolet S10 por 545 mil. “El promedio de sueldo durante ese año era de 89 mil pesos y adquirió bienes por 1,5 millones”.

En el año 2017 comenzaron la construcción de una mansión de 200 metros cuadrados en Playa Unión. “La tasación actual es por 25 millones”, sostuvo Rodríguez.

En 2019 adquirió un UTV Artic Cat 750 cc por 450 mil en efectivo y una camioneta S10 por 566 mil, a la vez que Érica Perrone compró una camioneta Nissan Murano por 590 mil.

Otro de los hechos por lo que acusan a Barbato está vinculado a un automóvil Audi A1, que, según la acusación, Barbato puso a nombre de su chofer. En 2019, cuando manejaba su hijo, lo chocó y sufrió destrucción total del rodado y el seguro lo cobró Érica Perrone.