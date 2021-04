Blotta planifica una nueva fecha del TN

El joven piloto comodorense Renzo Blotta, continúa con su participación en el Campeonato del Turismo Nacional, como en este caso lo será el próximo fin de semana con la 3° Fecha del certamen.

La ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, será el escenario de la competencia que lo tiene el chubutense en búsqueda de crecimiento en esta categoría a nivel nacional.

Paraná, el nuevo objetivo para Renzo

El piloto sureño Renzo Blotta, estará presente el próximo fin de semana, con lo que será en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, la 3° Fecha del Campeonato del Turismo Nacional.

Renzo ya piensa en la competencia que se realizará en Paraná donde buscara seguir sumando experiencia y puntos para mantenerse entre los 4 mejores del campeonato: “en la última carrera pudimos sumar algunos puntos que nos permite estar cuartos en el campeonato”.

“Tuve algunos errores en la carrera que me sirven para seguir aprendiendo. Tengo un gran auto complementado con un gran equipo, chasista, ingeniero y motorista, seguro vamos a tener un buen fin de semana en Paraná”, aseguró.

Esteban Pou junto a su equipo trabajo en el impulsor de Blotta, sobre quien explica el jovencito que “lamentablemente sufrimos la rotura del impulsor en la segunda clasificación de San Nicolás. Mi motorista junto a su equipo trabajo contra reloj para poder recuperarlo y así volver a tener una muy buena herramienta para encarar esta nueva fecha. Los motores van bien eso nos permite estar entre los mejores y nos da una gran tranquilidad a la hora de acelerar”.

De cara a lo que será la fecha en Paraná, Renzo comentó que “el auto ya está listo”, detallando “se realizó el cambio de paragolpes y un chequeo general, por suerte no tuvimos grandes toques ya que los tiempos estaban muy justos entre carreras”.

Por último, Renzo Blotta agradece a quienes lo acompañan en esta incursión en el Turismo Nacional, al decir que “es un gran esfuerzo el que estamos haciendo gracias a muchas personas que me vienen apoyando”.

“Estar donde hoy estamos es gracias al enorme trabajo que hace mi viejo golpeando puertas, esas puertas que se abren hoy me dan la posibilidad de estar acá”, valoró Blotta, sumando que “mis sponsors son el gran pilar en mi carrera deportiva a ellos mil gracias por todo su apoyo, a mi familia a Mariano Ingolotti, abuelos, amigos y medios de comunicación, a todos muchas gracias”.