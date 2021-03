Madryn: estudiantes de Formación Docente aseguran estar «a la deriva»

La pandemia, las medidas de fuerza por falta de pago y las malas condiciones edilicias hacen que para los estudiantes de los diversos profesorados que brinda el Instituto Nacional de Formación Docente (ISFD) 803 de Puerto Madryn el poder terminar sus carreras sea más que dificultoso. Pero a estas condiciones hay que agregar también ciertos errores de parte de la conducción encabezada por Sergio Salvatierra, que hacen que, por ejemplo, unas 40 alumnas del profesorado de Nivel Inicial estén a punto de quedarse con la carrera trunca por el cierre de la misma.

«Pedimos la reapertura de la carrera de Nivel Inicial porque nos hemos enterado de manera sorpresiva del cierre. Cuando fuimos a la plataforma web para inscribirnos vimos que el segundo año no estaba, solo te podías anotar en tercer y cuarto. Nosotros ingresamos a la carrera en 2019, pero tuvimos tantos paros que las materias se nos fueron alargando y terminamos el primer año de 2019 en el 2020 y de manera virtual, entonces nos quedaron materias de segundo año para hacer en este 2021», explicó Cecilia Colihuina, estudiante de Nivel Inicial del ISFD 803.

Amparo

Hasta aquí no hay nada demasiado raro, salvo por el hecho de que en 2020 no se abrió la carrera de Nivel Inicial y estas 40 alumnas que deben cursar materias de segundo año no tienen profesores a disposición, por lo cual no pueden avanzar en sus estudios. «Hoy nos encontramos totalmente perjudicadas y no podemos comenzar otra carrera de cero».

Ante esta situación, las estudiantes de Nivel Inicial presentarán un recurso de amparo para que se reabra la carrera y que estas 40 estudiantes puedan continuar con sus estudios: «Con nuestras compañeras fuimos a pedir a copia de la Resolución del cierre de la carrera, peor el director nos la negó porque, según él, no estaba. Ahí hay algo que nos hace ruido, que nos hace sospechar que hay algo interno del Instituto que no lo sabemos», indicó Colihuica.

Movilizadas

En este contexto, el día viernes se realizó una marcha en la puerta del ISFD 803 para reclamar por la reapertura de la carrera, donde el director de la institución, Sergio Salvatierra, dialogó con las estudiantes y les dijo que en noviembre habían recibido una nota del Ministerio de Educación que habilita la continuidad de las carrera, «pero que no estaba Nivel Inicial y que enviaron una nota preguntando por la carrera y no les respondieron. Por eso nosotras vamos a ir al Ministerio de Educación a llevarle una nota a la ministra y a presentar el recurso de amparo», agregó la estudiante madrynense.

Más problemas

Pero el Nivel Inicial no es la única carrera con problemas en el Instituto de Formación Docente 803, ya que, el profesorado de Nivel Primario también sufre algunos inconvenientes. Algunas materias de esa carrera también perdieron continuidad porque a muchos profesores y profesoras no les dan de alta las horas y, obviamente, ninguno va a dar clase gratis. Ante esta situación, muchas alumnas quedan con sus materias truncas sobre el final de la carrera y les resulta imposible comunicarse con la institución, ya que las puertas están cerradas y las autoridades no responden los correos electrónicos: «Estamos a la deriva e imposibilitadas de poder recibirnos», aseguraron.