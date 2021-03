Loyola 2023

Sin disimulo y con absoluta confianza, Claudia Loyola no dudó un instante en responder que quisiera ser gobernadora de Chubut. Este lunes, la Intendenta de Camarones fue anfitriona en un acto en el que se inauguró la Comisaría de la Mujer y una Oficina Municipal de Protección de Derechos, en coincidencia con el Día de la Mujer. Al ser consultada por AzM Radio acerca de la posibilidad de que una mujer sea candidata a gobernadora en Chubut, Loyola no dudó en señalar que ella estaría encantada de afrontar ese desafío, si bien en un tono más serio sostuvo que quizá aún necesita más experiencia, no dudó en expresar su deseo de encabezar una lista en 2023. Tomando en consideración que, para las próximas elecciones de gobernador, la Intendenta estaría terminando su segundo mandato en Camarones, contaría con ocho años de experiencia en el Ejecutivo, mucho más que otros que han llegado a ocupar el sillón principal de Fontana 50. Por cierto, Chubut es una de las 7 provincias entre los 24 distritos del país que no ha tenido a una mujer gobernadora, ni tampoco una vicegobernadora.