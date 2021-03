El comodorense Franco Cuevas con destacados resultados

El pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de Buenos Aires, el Open de Fisicoculturismo, competencia de la que fue parte el atleta comodorense Franco Cuevas.

Fue una gran performance la lograda por el chubutense que se ubicó en el primer lugar de su categoría Open Men’s Physique, segundo en Novice y tercero en el absoluto. Volverá a tarima en el Sudamericano a realizarse el 4 de abril.

1° y 2° puestos en el certamen nacional para Cuevas

El Teatro Armenia, en el barrio de Palermo (Capital Federal), fue escenario del Open de Capital Federal de fisicoculturismo, donde estuvo presente el comodorense Franco Cuevas, con grandes resultados.

El atleta local fue campeón en su categoría Open Men’s Physique, en tanto que también obtuvo podio en Novice Men’s Physique, donde fue segundo, y en el Overall (Absoluto) donde fue tercero.

«Después de estar presente en el Campeonato Argentino en diciembre, seguimos trabajando de manera excelente, tratando de mejorar puntos débiles y fallos que teníamos. Seguimos trabajando al 100% para poder competir en los primeros torneos del año», comentó Franco Cuevas.

«Este fue el primer certamen del 2021, el Open de Capital, donde salí primero en mi categoría, segundo en una categoría fuerte como es la Novice, donde eran 16 atletas. Y luego fui al Overall, al absoluto, donde salí tercero, así que estoy súper contento», expresó el atleta comodorense.

«El torneo estuvo hermoso, con protocolo y todo, se vivió muy lindo. Llegamos en nuestras mejores condiciones, se logró un buen resultado. Era lo esperado, así que cumplimos con el objetivo. Ahora, el 4 de abril se realiza el Sudamericano, acá también en Capital y a ese apuntamos ahora. Nos quedan tres semanas para ajustar todo», explicó.

«Seguimos con el mismo coach, que es Lucas Cores. Con el mismo sponsor que es Rada Suplementos, a quien agradezco infinitamente todo lo que me está ayudando. También a Peluquería Don Diego, que me produce para poder salir al escenario de la mejor forma, y al Ente Comodoro Deportes que también nos están ayudando», sostuvo el fisicoculturista.

«Agradezco también a toda mi familia, que siempre está presente, aunque ahora no me pudieron acompañar. Vine solo a Capital pero sé que desde Comodoro Rivadavia me estuvieron alentando. Estoy eternamente agradecido con todos los que están detrás de mi disciplina y que me ayudan constantemente», cerró Cuevas.