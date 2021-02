Robo de vacunas: la demora en la denuncia condiciona la obtención de la prueba

El inusitado accionar de la directora del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, que demoró casi dos semanas en realizar la denuncia al detectar la sustracción de vacunas Sputnik V, pone en jaque la investigación judicial. Así se desprende de las declaraciones del jefe de fiscales, Juan Carlos Caperochipi, quien advirtió este miércoles que el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia, “nos condiciona en la obtención de la prueba”.

El fiscal brindó precisiones sobre el avance de la investigación e indicó que “se inicia el 8 de febrero tras una denuncia presentada por la directora del Área Programática Sur en el Ministerio Público Fiscal”.

“Ha existido una demora por causas que no hemos podido establecer pero que se están averiguando entre el acaecimiento de estos hechos, que han sido entre el 26 y 27 de enero, y la presentación de la denuncia”, dijo al remarcar que eso entorpece la labor investigativa.

El fiscal explicó que, si bien el hecho “está calificado bajo la carátula de hurto, el bien jurídico que se afecta no es solo la propiedad sino también toda la cuestión sanitaria y la seguridad de las personas en el marco de la pandemia, por lo que no descartamos un cambio de calificación”.

Caperochipi aseguró que profundizarán la investigación “sobre todas aquellas hipótesis que tengan que ver no solo con quién tomó esas vacunas o las hurtó sino también en todos los elementos que no estuvieron presentes para preservarlas desde el punto de vista de su cuidado y cadena de circulación de esas vacunas”.