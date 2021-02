“La verdad está en los hechos” reza la letra de la canción. Este viernes el presidente Alberto Fernández pidió la renuncia a Ginés González García por la polémica del “Vacunatorio VIP”, y no hay quien dude que no era para menos. En tiempo de pandemia, otorgar privilegios en materia sanitaria es un hecho gravísimo. La explicación de Ginés acerca de que se trató de que “hubo una confusión involuntaria”, no conformó al Presidente y el ministro debió dejar el cargo porque ya sea por error, acción u omisión, era su responsabilidad. Rápidamente hubo una decisión ejecutiva y este sábado asume Carla Vizzoti al frente de la cartera. Quienes conocen a la funcionaria afirman que es una “excelente profesional”, desde el punto de vista científico, pero hay dudas acerca de sus capacidades para comandar. Lo ocurrido a nivel nacional, inevitablemente pone bajo la lupa la situación de Chubut respecto de las vacunas “hurtadas”. Desaparecieron 30 dosis de Sputnik V y la denuncia se radicó casi dos semanas después. Se desconoce cuáles fueron los trámites administrativos que provocaron la demora. La Fiscalía advierte que fue ese acto lo que impide hoy tener elementos de prueba. La Directora del Área Programática Sur, brilla por su ausencia. Sin embargo, nadie pidió renuncias, nadie renunció. ¡Bah! Nadie fue.