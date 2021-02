Chubut: Estudiantes universitarios reclaman prácticas profesionalizantes

Una importante cantidad de estudiantes de Bioquimica, Medicina y Enfermería reclamaron a las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), como así también a los representantes políticos, que se habiliten las practicas profesionales para poder avanzar en la graduación de las distintas carreras.

Regreso a la presencialidad

En diálogo con Canal 9 de Comodoro Rivadavia, una de las alumnas explicó que «somos estudiantes de la carrera de Salud de la UNPSJB, venimos en representación de las cuatro carreras de Salud que son Bioquímica, Farmacia, Medicina y Enfermería» y agreegó que «resumir las prácticas profesionalizantes implicaría una vuelta a la presencialidad en el ámbito universitario, ya que no es una práctica de laboratorio sino que prevé realizar prácticas en un contexto real en las instituciones de Salud».

Un año perdido

«Esto está frenado desde el año pasado por la cuarentena, la Resolución 104 del Ministerio de Educación, en el artículo 3A suspendió todas las prácticas hospitalarias para todas las carreras de Salud, y desde diciembre sabemos que el Rectorado está tratamiendo la vuelta a la presencialidad», planteó la estudiante, sumando a ello que «no tenemos noticias hasta el momento respecto de las prácticas en el ámbito universitario; es algo que necesitamos, no es un capricho porque nos afecta en materia de tiempo, algunas materias necesitan todo un cuatrimestre de prácticas y, por ejemplo, en el caso de medicina son 10 meses, todo un año; y, obviamente, no hay tantas vacantes, no tenemos tantas instituciones de Salud acá en nuestra ciudad».