Anunciaron una nueva marcha de autoconvocados de turismo

Apenas un día después del anuncio oficial que los REPRO alcanzarán a 50.000 trabajadores de turismo, los Agentes de Viajes Autoconvocados pidieron que estos subsidios que incluya a todos, entre otros puntos. En este sentido comenzaron a invitar a diferentes frentes del sector a sumarse a la marcha que proponen para el 3 de marzo en múltiples puntos del país.

“Principalmente pedimos por el sostenimiento de la actividad turística durante este año, porque sabemos que somos los más golpeados y que tendremos reactivación recién a largo plazo”, apuntaron desde la organización.

A un año

La movilización se llevará a cabo el día que se cumpla un año de la marcha que reunió por primera vez a nivel federal a todo el sector bajo una misma consigna: el rechazo a la aplicación del impuesto del 30% para viajes y turismo.

En aquel momento alrededor de 500 personas, con sombrillas para escudarse del sol, cornetas, bombos, carteles y banderas se reunieron en la puerta del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Suipacha 1111, luego se dirigieron hasta Casa Rosada, con una parada previa en el Obelisco, pero también hubo fuerte presencia de los agentes de viajes en todo el país.

Esta vez, al igual que la anterior, prevén organizar una marcha federal en la Ciudad de Buenos Aires, pero también, en simultáneo, buscan que se replique en el resto del territorio nacional.

Los reclamos

En líneas generales los Agentes de Viajes Autoconvocados destacan tres puntos principales dentro de sus solicitudes:

– Extensión de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional.

– REPRO para TODOS los empleados.

– Ayuda para los dueños de las empresas.

Sobre el segundo ítem, explicaron que el REPRO II exigió muchos requisitos contables complejos como balances y comparaciones de gastos de energía entre diferentes años, además de otros requisitos, “en muy poco tiempo y no todos pudieron cumplimentarlo”.

“Los ATP ya estaban aceitados y ahí sí todos los que tenían empleados pudieron acceder. A este programa lo hicieron difícil y muchos quedamos afuera”, explicaron desde los autoconvocados. Y agregaron que este mes muchos ya tuvieron que pagar sueldos al 100%.

Asimismo, este pedido de aplicación de medidas que “permitan la subsistencia de las empresas del sector” (agencias de viajes, transportistas, guías, líneas aéreas, hotelería, gastronomía y demás actividades ligadas al turismo) incluye que se implementen “ayudas reales y concretas” así como el “sostenimiento de las fuentes de trabajo mediante el programa ATP u otro similar que sea accesible para todos”.

Además, reclaman que se suspenda o se exima de algunos tributos tanto nacionales como provinciales y municipales; diferimiento por no menos de doce meses de las cuotas de créditos a tasa cero; extensión del home office hasta el 31 de diciembre, sin trámites ni autorizaciones; control de la ilegalidad en las ventas; y la unificación de protocolos a nivel nacional.

Vale recordar que el 21 de diciembre también se realizó una movilización bajo el lema Turismo somos todos pidiendo la extensión del ATP por 180 días, la asistencia no reembolsable a titulares de pymes y la reducción de alícuotas al impuesto sobre créditos y débitos.