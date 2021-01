Ruffa concibe la gestión con proyección para los próximos años

El secretario de Gobierno de Trelew, Federico Ruffa, consideró que una gestión eficiente requiere de desarrollar estrategias que permitan la generación de empleo genuino para la ciudad, para lo cual resulta necesario atraer inversiones y brindar herramientas al sector privado.

Ruffa reconoció que aceptó el desafío de acompañar al intendente Adrián Maderna en el municipio para contribuir a la gestión desde una perspectiva de desarrollo a futuro. En opinión del Secretario, “es necesario planificar para los próximos años”.

“Necesitamos una ciudad que sea eficiente, que le permita a la gente progresar, y para eso se requiere ganas de repensar las cosas”, indicó Ruffa en clara alusión a que resulta necesario tener proyección hacia el futuro para lo cual se deben gestar las oportunidades en un trabajo articulado entre el sector público y el privado.

El Estado “tiene que ser eficiente”, insistió el Secretario de Gobierno de Trelew, al tiempo que agregó que no solo se trata de modificar aquellas acciones que no resultan útiles al usuario de los servicios públicos, sino que se debe también conciliar con el vecinos, recorrer la ciudad, conocer las demandas de cada sector y promover todas las herramientas necesarias para la gestión de empleo genuino.

“El conglomerado Trelew-Rawson lleva mucho tiempo con un alto índice de desocupación”, recordó Ruffa al resaltar que esta situación no solo ubica a la ciudad en un escenario muy complejo en términos económicos y sociales, sino que pone al Estado en una situación permanente de atención a los más vulnerables.

La ciudad de Trelew tiene la oportunidad de oficiar como centro estratégico en materia logística para diversas actividades productivas, y para eso “se necesita gestión del Estado”, remarcó el funcionario municipal.