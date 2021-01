Río Senguer: Exigen a Provincia que provea un generador de energía

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel López Gutiérrez, se refirió a la falta de respuesta del Gobierno Provincial en relación a la falta de energía en toda la Comarca Andina.

En diálogo con AzM Radio, advirtió que “estamos en una situación crítica en el departamento de Río Senguer y es un tema que se lo hemos planteado y reclamado al Gobierno desde hace dos años” y recordó que, en aquél tiempo, “se declaró la Emergencia Energética en el departamento a través de un encuentro de intendentes en Río Mayo; luego, se hizo lo mismo a través del Concejo Deliberante de Río Senguer y algunos pueblos hicieron lo mismo”.

Cortes intermitentes

Asimismo, López Gutiérrez explicó que “la central funcionaba con tres motores que generaban la energía para todos esos pueblos y se rompió uno y luego otro, quedando ahora con un solo generador de energía para los pueblos”, por lo que “ahora tenemos cortes de energía intermitentes; hubo energía en Senguer desde las 7 hasta las 11 de la mañana del miércoles en Senguer, luego volverá a las tres o cuatro de la tarde; el martes a la noche se cortó y volvió hoy a la mañana”, precisó.

“Pedimos prioridades”

Por otro lado, el Jefe Comunal también mencionó que la energía “se va sectorizando, se va largando un poquito para cada pueblo ya que un solo motor no tiene la capacidad para todos: hay corte total de energía” y lamentó que “hoy por hoy estamos desgastados de hacer reclamos, necesitamos que el Estado Provincial nos garantice la continuidad del suministro; estamos pidiendo prioridades, ni siquiera utilizamos esto como una chicana política sino que pedimos que el Estado tome parte del asunto ya que la solución inmediata es traer un generador de energía, por lo menos, a la central de Río Mayo”.

Defectuosos

“Están rotos los generadores”, continuó López Gutiérrez, agregando que “uno está trabajando al máximo y no sabemos cuánto va a durar, pero necesitamos que el Estado esté presente en el departamento y pueda garantizarnos la resolución; entiendo que lo debe hacer a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos”.

En la misma línea, el intendente de Río Senguer planteó que “sabemos la situación económica que atraviesa la provincia y las masas salariales que se adeudan, pero queremos que nos den prioridades, nada más; no estamos ejerciendo presión política, sino describiendo la situación de energía, necesitamos que nos den prioridad a todos los habitantes de Senguer ya que, hasta que el Estado no traiga un generador nuevo, no se resolverá el tema”.

Varios pueblos sin energía

El alquiler de un motor, confirmado por parte del Gobierno Provincial, “es un paliativo”, sostuvo el Jefe Comunal, añadiendo que “la central de Río Mayo tenía tres generadores, con dos funcionaba y había uno de reserva; no hay que olvidar que le da energía a Senguer, Lago Blanco, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas y el propio Río Mayo”, remarcando que “necesitamos un motor más para poder generar bien, estamos sin alumbrado público hace 6 meses y hasta un poco más, la situación se tornó crítica: si el Estado alquiló un motor, bienvenido sea y ojalá lo tengamos pronto”.