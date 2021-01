Rawson: Concejales exhortan a la Cooperativa a transferir los fondos a Bomberos

Las autoridades del Concejo Deliberante de Rawson recibirán este miércoles a la mañana a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la capital provincial para ponerse a su disposición en su reclamo por la falta de transferencia de fondos reclamada a la Cooperativa de Servicios Públicos.

Así lo resolvieron en una reunión mantenida durante la mañana del martes en el bloque Arriba Rawson, elaborando desde la Presidencia del Concejo Deliberante una resolución ad referéndum exhortando a la entidad Cooperativa a dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza 6176 que refiere a la fuente de financiamiento de bomberos.

“Estamos frente a una situación muy delicada -sostuvo el presidente de la bancada, Federico Figueroa- porque la sociedad en general es consciente que nuestros bomberos llevan adelante una institución ejemplar y no debe estar expuesta a este tipo de situaciones”, advirtió. “Sesenta días sin transferencias es un plazo muy extenso que en estas circunstancias no se puede soportar sin que provoque claros inconvenientes” añadió.

“La importancia que esta gestión le da a nuestros bomberos queda reflejada en múltiples acciones a su favor que se consideraron necesarias para sostener la institución -señaló el concejal Sandro Fullone, vicepresidente primero del Concejo Deliberante-. Es el caso de la actualización de la tasa que financia su funcionamiento; como la incorporación en el nuevo presupuesto de la reparación de los hidrantes e inclusive hemos trabajado en proyectos para adjudicar un terreno a la Federación de Bomberos que los nuclea, a pedido de nuestros servidores públicos”, ejemplificó.

“El lunes le hemos enviado una nota desde el bloque Arriba Rawson a las autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos solicitando el cumplimiento de la ordenanza vigente y ahora lo hacemos de manera formal como Concejo Deliberante, pues consideramos que esta situación se debe solucionar para beneficio de todos los vecinos”, sostuvo el presidente del cuerpo legislativo municipal, Mauro Martínez Holley.

“Por otro lado debemos tomar en cuenta -agrego la edil Norma Medina- que desde el comienzo de la gestión, nos hemos encolumnado detrás del objetivo planteado por el intendente Damián Biss de apuntar a la unión de las instituciones de nuestra ciudad, para no seguir en esa tónica de confrontaciones que tanto nos perjudicó en el pasado reciente, y avanzar hacia la búsqueda de soluciones que nos sirvan a todos”.

“No somos ajenos de que toda la sociedad atraviesa en estos momentos dificultades, sobre todo en lo económico y que las instituciones no son ajenas a este panorama, sin embargo con una actitud solidaria, responsable y sobre todo franca y con buenas intenciones podremos alcanzar una solución para todos”, propuso en el final Mauro Martínez Holley.