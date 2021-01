Massoni promete mano dura para quienes violen los horarios restringidos

Tras haber recibido el alta por haber tenido Covid-19, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, volvió a aparecer públicamente y a manifestarse al respecto de la situación que está viviendo en la Provincia. Ahora, el funcionario se refirió a las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional para restringir la circulación nocturna en todo el país.

En primer lugar, afirmó que Chubut no está al margen de lo que ocurre en toda la Argentina y enfatizó que “nuestra provincia va a adherir en forma total a este decreto. No queremos volver a una alteración del sistema sanitario. Se sabe que existe un nuevo pico en Trelew, Puerto Madryn y Comodoro que pone de nuevo en jaque al sistema sanitario”.

En esta misma línea, Massoni adelantó que “vamos a intentar tomar las medidas necesarias para darle protección en la salud a la ciudadanía e intentar no generar un impacto dentro de la economía, fundamentalmente a los rubros que fueron tan sacrificados como el gastronómico”.

Asimismo, el titular del Ministerio de Seguridad de la Provincia consideró que “no se están cumpliendo con los protocolos y lo vemos en forma permanente en los distintos controles que estamos haciendo. Es hora de que tomemos el tema con seriedad”, indicó.

Al ser consultado sobre los efectos que ha provocado la pandemia de coronavirus en Chubut, el funcionario contestó que “tenemos 500 familias de Chubut que perdieron un integrante y sigue existiendo gente que no cumple el protocolo y no estamos pidiendo nada raro que les cambiaría la rutina de su vida; tienen que cumplir el protocolo, uso de barbijo y distanciamiento”.

En cuanto a la implementación de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, dijo: “Vamos a tomarnos un día para advertir a la ciudadanía y a las 48 horas haremos una aplicación firme de la norma que con lleva a que si usted está circulando le vamos a secuestrar el vehículo y si usted está caminando se lo va a demorar y se aplicará el 205”.

Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad de Chubut, adelantó que “vamos a establecer nuevos requisitos porque ya tenemos la provincia en un estado similar en todos lados”.

Por último, Massoni destacó que “en la medida que la gente tenga responsabilidad individual, vamos a poder ir flexibilizando lo que es la norma porque vamos a confiar en que la gente va a cumplir con los protocolos”.