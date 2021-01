Esquel: Cuestionan falta de políticas para acompañar a los sectores más vulnerables

La concejal María Martínez, representante del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de Esquel se manifestó al respecto de la situación económica que están viviendo los sectores más vulnerables de la localidad cordillerana.

En este sentido, esgrimió cuestionamientos de que “lo único que se está haciendo es refuerzos alimentarios, pero la gente no vive solo de comer harinas y tomar mate. La gente necesita la reactivación económica, pero no se está trabajando sobre eso. Eso es lo que reclaman los vecinos”.

“Nosotros en el área de Producción no tenemos ningún tipo de política, en el área de Empleo no tenemos ninguna política para ayudar a los vecinos”, agregó la referente del Frente Vecinal dentro del Concejo Deliberante de Esquel en una entrevista con AzM Radio.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que se implementen iniciativas vinculadas al crecimiento de los puestos laborales, Martínez dijo: “Si preguntas hoy no saben (desde el Estado) ni siquiera la cantidad de desocupados que hay. Teníamos en la planta de tratamiento de residuos el año pasado cinco o seis emprendimientos que hoy ya no están, porque tampoco se ha fomentado eso”.

Desarrollo

Consultada acerca del acompañamiento de algunas asociaciones sindicales hacia el gobernador Mariano Arcioni para solicitar que avance el proyecto de ley para la zonificación minera, la concejal respondió: “Creo que son personas y no sé si es la representatividad lo que uno puede evaluar. De todos modos, yo creo que es una discusión que se tiene que dejar de dar de una vez por todas. Creo que no tendríamos que ni siquiera nombrar el tema, porque la ciudadanía ya se expresó una y mil veces, entonces me parece que es un tema agotado, pero los dirigentes no se ponen los pantalones largos para buscar alternativas”, apuntó la edil.

Por último, acerca de las versiones que circulan sobre presuntos actos de corrupción en la Legislatura, sostuvo que “el que es culpable la Justicia será la que lo determine. En realidad, es una lástima que las noticias sean sobre la corrupción y no sobre políticas que para eso estamos los políticos, para crear políticas y para dar respuesta a los votantes, y no para andar dando pelea”.