Corrupción: Cigudosa tiene fecha de audiencia dos años después

La actual diputada provincial y ex ministra de Educación de Chubut, Graciel a Cigudosa, se encuentra imputada en un proceso judicial junto a otras siete personas.

La acusaron cuando era ministra de Educación y el desgaste le impuso su salida del gobierno. Ello fue en abril de 2019, luego de las PASO de aquel año. Era por entonces la segunda funcionaria de Mariano Arcioni que ocupaba ese lugar. El primero había sido Gustavo Castán. A ella le sucedió Leonardo de Bella.

Por entonces, los fiscales de la Oficina Anticorrupción la investigaban por manejos presuntamente ilegales de fondos públicos destinados a refacciones de escuelas. En la causa que aún buscan llevar a juicio hay otras siete personas imputadas, entre exfuncionarios y empresarios.

Cigudosa ocupó el octavo lugar en la boleta de Chubut al Frente de candidatos a diputados provinciales y fue electa. Es decir que hoy cumple funciones como legisladora.

La acusación que le hacen los fiscales involucra también a Raúl Care, Gustavo Hueichan, Roxana Pereyra, Jorge Santucho y Daniel Benjamín Gel. Según el fiscal Omar Rodríguez, “llevaron adelante un plan a fin de obtener un lucro indebido, defraudando las arcas de la provincia del Chubut a través de una compulsa de precios inexistentes”.

Además de la imputación, los acusadores han solicitado en su momento al juez del caso que “ordene el decomiso de los bienes que resultan del fruto de las conductas ilícitas enrostradas, consistiendo en todos los bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio ocasionado, por cada uno de los imputados”.

La audiencia preliminar del 25 de febrero se llevara a cabo en la oficina judicial de Rawson y si la causa llega a juicio éste podría sustanciarse antes de la feria de julio, especulan algunos operadores judiciales.

De todos modos, los delitos que se les atribuyen a la actual diputada y a los otros imputados no tienen más de tres años de prisión, por lo que de ser hallados culpables no deberían pasar ni un solo día en la cárcel.