Subcampeonato argentino para Franco Cuevas

El pasado fin de semana se disputó el 2° Campeonato Argentino NPC de Fisicoculturismo y Fitness en Buenos Aires, competencia de la que fue parte el deportista comodorense Franco Cuevas.

El chubutense, logró la segunda colocación en categoría Men’s Physique Novice y Open hasta 1,75m. Gran actuación del atleta patagónico tras un año de complicaciones en entrenamiento por la pandemia, y una buena motivación de cara a un 2021 con muchos torneos.

Importante 2° puesto en el Argentino

Con el apoyo de Comodoro Deportes y DGD, el atleta comodorense Franco Cuevas estuvo presente en el 2° Campeonato Argentino NPC Worldwide de Fisicoculturismo y Fitness, en la categoría Men’s Physique, y consiguió dos segundos puestos nacionales (divisional Novice y Open).

Se trató de la vuelta a la actividad en el calendario del atleta patagónico Franco Cuevas, que tuvo como muchos otros, dificultades a la hora de entrenar por la pandemia Covid-19.

Sin lugar a dudas estos nuevos logros marcan en Cuevas un camino a seguir, teniendo en cuenta que mantiene alta su vara, pensando en los compromisos que vendrán en 2021.

«Fue una experiencia muy linda, estoy muy pero muy contento por terminar el año de esta manera. Fue un año muy complicado, por la pandemia, tuvimos que parar. Tuvimos unos meses donde entrenábamos a media máquina, no cumplíamos con el plan como debería ser, y cuando se empezó a habilitar y liberar un poco, empezamos a retomar con miras a los torneos futuros», comentó Cuevas, tras el torneo y la obtención del subcampeonato.

«Se dio la posibilidad de ir a Buenos Aires, y estoy más que feliz de ser subcampeón argentino. Fue una experiencia muy linda, porque tenía muchas ganas de competir, estaba con mucha ansiedad, y mucha alegría. Se vivió muy bien, de una manera espectacular, por supuesto siguiendo todos los protocolos que pedían en el torneo. Se vivió de una manera muy linda», agregó.

«Quiero agradecer mucho a toda mi familia que me estuvo acompañando desde acá, desde Comodoro, viendo las transmisiones en vivo del torneo. A todos mis alumnos y conocidos, que estuvieron viendo como salía a tarima. Estoy también eternamente agradecido a Comodoro Deportes que me dan una gran ayuda, y a mi sponsor Rada Suplementos, que siempre me proporciona los mejores suplementos para mi preparación. También a mi entrenador Lucas Cores, que fue uno de los puntos claves en este año, quien supo explotar mi máximo potencial hasta ahora», expresó el fisicoculturista comodorense que sigue entrenando para el año entrante.

«Como decimos entre los dos, esto recién comienza, y ahora con miras al 2021 que será recargado. Desde ahora empiezo a trabajar para el 2021, esta semana definiremos a qué torneos iremos. Estamos muy motivados, con muchas ganas de competir el año que viene. No hay descansos, hay que mejorar algunos puntos, y seguir trabajando para dar una buena versión el año que viene. Gracias por todo, y a seguir con todo», cerró Cuevas.