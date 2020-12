Legislatura: tenso debate tras las sospechas de coimas lanzadas por Lloyd Jones

Este viernes se llevó a cabo la penúltima sesión del año por parte de la Legislatura de Chubut. Si bien el orden del día no contaba con un temario extenso y solo había un solo proyecto a tratar, durante la hora de preferencia se vivió un tenso debate por parte de los legisladores.

La discusión se basó en el audio de la diputada Leila Lloyd Jones que circuló durante los últimos días. Puntualmente, fueron tres los legisladores del oficialismo los que le solicitaron que preste detalles y precisiones al respecto de quienes habrían sido los integrantes del cuerpo legislativo que habían recibido coimas.

Por su parte, Lloyd Jones no entró en la disputa y lo único que dijo fue que ya se hizo presente en la Justicia para presentar datos concretos al respecto de la información con la que cuenta. Además, dijo que teme por su seguridad y responsabilizó al gobernador Mariano Arcioni en caso de que algo le suceda.

Temen por su reputación

La primera en cargar contra Lloyd Jones fue María Cativa, quien criticó lo sucedido y manifestó que “resulta desatinado y con mucha falta de tacto de sentido común, realizar semejante denuncia que nos involucra gratuitamente a todos y nos daña la honra y reputación”.

“No es posible que nos involucren a todos porque eso conspira y daña la Institución. Insto a la diputada a concurrir ante quien corresponda, dar los nombres de los involucrados y hacerse cargo de las consecuencias”, apuntó la diputada de Chubut al Frente.

Que le pregunten a Miquelarena

En tanto que Lloyd Jones respondió a esas críticas y afirmó que cuando recibió la notificación de Jorge Miquelarena, titular del Ministerio Público Fiscal, “presenté en la Justicia mi declaración y mi verdad punto por punto”. En este mismo sentido, le pidió a sus colegas que se hagan presentes en la Procuración General para conocer detalles de la información brindada.

“En esta banca me puso el pueblo de mi querida provincia al cual debo responder y defender. Al único que me debo es al pueblo. Fueron días muy difíciles los que viví de presiones y operaciones por decir que no voy a votar por el proyecto de zonificación por la megaminería”, aseguró.

Además, remarcó que “así como hay muchos diputados que cuentan con seguridad, yo también la voy a necesitar. El 8 de diciembre tuve una manifestación en la puerta de mi casa y no tuve ningún policía. Tuve seis horas una zona liberada sin ningún tipo de protección. Si algo me pasa a mí o mi familia, hago responsable directamente al Gobernador y al ministro de Seguridad”.

Pais reclama nombres

El presidente de la bancada oficialista de Chubut al Frente, Juan Pais, también cuestionó lo sucedido e indicó que “si hay algún diputado que cobró se deben saber los nombres. En el audio se afirmaba que diputados habían cobrado coimas. De ser así deben ser expulsados de la Legislatura y pagar las consecuencias con la justicia. La diputada Lloyd Jones debe dar explicaciones públicas. Estoy convencido que cuando se lleven a cabo las investigaciones ningún diputado va quedar involucrado”.

Ingram: “no soy un coimero”

Otro de los diputados que cargó contra Lloyd Jones fue Roddy Ingram, quien indicó que “yo no soy un coimero, yo no cobré 10 millones de pesos. Exijo que la diputada Lloyd Jones diga en esta Cámara quienes son los diputados que cobraron. No es una diputada cualquiera, es la Vicepresidenta Primera de esta Honorable Legislatura”.