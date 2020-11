El día que le “cortaron las piernas” en el Mundial de 1994

Diego Maradona no transitaba su mejor momento con la Selección Argentina en 1993, ya que el DT Alfio Basile no lo convocó para jugar ni la Copa América ni para las Eliminatorias para el Mundial EEUU 1994. Sin embargo, con “la Albiceleste” debiendo jugar el Repechaje ante Australia para disputar la clasificación ante la presión social por su convocatoria, “El Coco” cedió y lo llamó: Argentina clasificó y llegó a los Estados Unidos.

El seleccionado superó la fase de grupos tras dos triunfos (ante Grecia y Nigeria) y una caída (Bulgaria); pero clasificó de todos modos a los Octavos de final. Pero, tras el partido ante los africanos, Maradona fue sorteado para el control antidopping y nuevamente, dio positivo. No solo derivó en su suspensión, sino también en ser baja de la Selección y dejando la histórica frase “me cortaron las piernas”. En la siguiente instancia, Argentina fue eliminada por Rumania.