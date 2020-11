Blotta regresó a las pistas y con podio

El piloto chubutense Renzo Blotta regresó a la competencia durante el pasado fin de semana, en una nueva fecha del Campeonato del Turismo Pista disputada en la ciudad de Buenos Aires.

Una gran actuación logró el jovencito que se ubicó en el 2° puesto de la final disputada el domingo; luego del 4° lugar conseguido el sábado.

2° y 4° lugar: gran regreso para Renzo

El piloto comodorense Renzo Blotta, volvió a las pistas en los primeros planos dentro de una categoría que presento más de 38 autos en lo que fue la 4° y 5° Fecha del Campeonato de Turismo Pista , disputada durante el pasado fin de semana en el Autódromo Juan y Oscar Galvez de la ciudad de Buenos Aires.

Renzo, recuperado de COVID-19 sufrido semanas atrás, regresó con lo mejor el pasado fin de semana, al competir en dos fechas del campeonato 2020 en el autódromo Galvez de Buenos Aires donde Renzo tuvo un gran fin de semana sumando puntos importantes para el campeonato finalizando cuarto el sábado y segundo el domingo.

“Veníamos de un parate muy grande, no pudimos estar en el reinicio de campeonato por covid positivo pero volvimos con todo, estoy muy feliz fue una gran fin de semana con un cuarto puesto en la primer carrera y un segundo en la segunda final”, analizó tras la competencia el piloto.

El equipo de Fernando Monti con los motores de Enrique Bustos y la atención de Mauro Curti mostraron estar a la altura de las circunstancias siendo nuevamente protagonistas en una gran categoría nacional como el Turismo Pista: “tengo un gran equipo que siempre me dan una gran herramienta para que pueda estará a la altura de las carreras, llegamos 13 en el campeonato y creo que nos volvemos a Comodoro en el puesto siete y con grandes posibilidades de pelear hasta la última fecha, todo esto es fruto al gran trabajo que se viene llevando adelante y gracias a todos los que me apoyan”.

Por último, el deportista brindó su agradecimiento a quienes lo acompañan y hacen posible su presencia en la categoría de alcance nacional: “es muy importante poder recibir el apoyo de los que me quieren , mis sponsors son un pilar fundamental para mí. Distribuidora Loa, El Tenaz Automotores, Domínguez y Campan, B/P Bagual, CIP certificación industriales petroleras, Orve SRL, AP transportes y servicios viales, Mir, Vivamos Comodoro, Mariano Ingolotti y su familia, a los medios de comunicación, a mi familia y a todos los que con sus mensajes siempre me dan un gran aliento a todos mil gracias”.