El diputado nacional José Glinski participó de una reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, donde solicitó que se avance con el tratamiento de su proyecto de ley para financiar el desarrollo de la acuicultura con parte de los recursos que el Estado nacional recauda por las exportaciones de petróleo y gas.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de especialistas y exfuncionarios del sector pesquero, Glinski explicó los alcances de la iniciativa y le pidió al presidente de la comisión, César Treffinger, que la incorpore a la agenda de trabajo del cuerpo, que es cabecera en el tratamiento del proyecto.

“Hace algunos días presenté un proyecto para reactivar el fomento de la acuicultura. La Argentina está en un proceso de expansión de las exportaciones de gas y petróleo, y creemos que es importante que esas actividades extractivas, que generan divisas, también puedan financiar otras actividades productivas de carácter permanente que generen empleo”, sostuvo Glinski durante su intervención.

La propuesta crea el Aporte Hidrocarburífero para la Acuicultura, que destina al Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Acuícolas (FONAC) el 2% de la recaudación por derechos de exportación de petróleo y gas. Ese porcentaje aumenta al 5% cuando el precio internacional de referencia del crudo alcanza o supera los 80 dólares por barril.

El proyecto no establece nuevos impuestos ni modifica las cargas que pagan las empresas petroleras. Propone utilizar una parte de los recursos que ya recauda el Estado nacional para impulsar una actividad con potencial para generar inversiones, infraestructura y puestos de trabajo.

Glinski vinculó la iniciativa con la situación de las cuencas petroleras convencionales, particularmente la de Chubut, donde la caída de la actividad y el desplazamiento de inversiones hacia Vaca Muerta afectan al empleo.

“Estamos ante una oportunidad única de generar empleo, empleo que el sector petrolero y gasífero perdió en este tiempo, producto de que las inversiones fueron a Vaca Muerta, del desarrollo tecnológico y de los notables despidos que hubo en el sector petrolero, sobre todo en las cuencas maduras, como en mi provincia, Chubut”, señaló.

El legislador también mencionó las experiencias internacionales de Chile y Noruega como antecedentes para analizar el desarrollo de la acuicultura. En particular, destacó que la actividad chilena genera alrededor de 80.000 puestos de trabajo y exportaciones superiores a los 6.000 millones de dólares anuales, según las cifras que citó durante la reunión.

La iniciativa establece que al menos el 30% de los recursos destinados a proyectos productivos e infraestructura se asigne a provincias productoras de hidrocarburos, con prioridad para aquellas que registren una caída sostenida de la producción convencional, cierre de áreas o pérdida de puestos de trabajo.

También contempla financiamiento para emprendimientos acuícolas, infraestructura, investigación, capacitación y desarrollo tecnológico, con especial atención a pequeños productores y cooperativas. Además, propone restablecer por quince años el régimen nacional de promoción de la actividad e incorporar condiciones de evaluación y control ambiental.

“Aprovecho la oportunidad de que esta comisión está en funcionamiento para compartir el proyecto con los actores que pueden verlo, analizarlo, criticarlo y ponerlo a trabajar entre todos nosotros. Ojalá podamos tratarlo, porque esta es la comisión de cabecera y creo que es una buena oportunidad para desarrollar una actividad que para la Argentina sería fundamental”, expresó Glinski.

Pedido para avanzar con la trazabilidad pesquera

Durante la misma reunión, Glinski también solicitó que la comisión avance con los dictámenes de los proyectos de ley sobre trazabilidad pesquera, con el objetivo de que puedan llegar al recinto de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

De esta manera, el legislador planteó dos asuntos para la agenda parlamentaria del sector: avanzar con las iniciativas de trazabilidad de la pesca y comenzar el tratamiento de una propuesta de financiamiento para el desarrollo de la acuicultura.