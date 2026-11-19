El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Satre, junto al vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y demás autoridades, dejaron formalmente inaugurado el XXXVII Encuentro Nacional del Notariado Novel y la XXVI Jornada del Notariado Novel Cono Sur. La actividad central se llevó a cabo en el Hotel Rayentray de nuestra ciudad, ante un gran marco de participantes que arribaron a la localidad desde distintos puntos del país.

Al respecto, el Intendente dijo: «Hoy encabezamos el acto de apertura del XXXVII Encuentro Nacional del Notariado Novel y la XXVI Jornada del Notariado Novel Cono Sur, recibiendo a representantes de esta actividad de distintos puntos de la República Argentina».

«Así, gracias al gran trabajo sostenido que venimos ejecutando de manera mancomunada con distintos actores desde el primer día de nuestra gestión, Puerto Madryn se sigue consolidando como la ciudad de eventos de la Patagonia, algo en lo que vamos a continuar avanzando porque somos conscientes de los excelentes resultados que estamos obteniendo», agregó el Jefe Comunal.

En el acto de apertura, Sastre y Menna estuvieron acompañados por el presidente del Colegio de Escribanos del Chubut, Marcelo Luis Lizurume; el delegado novel de Chubut, Emiliano Orquieta; la delegada novel nacional, Trinidad Paredes; el subdelegado novel nacional, Bruno Gianatti, y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Diego Leandro Molina.