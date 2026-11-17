Consumada la visita del papa León XIV a la República Argentina, el plato fuerte de la semana será, sin dudas, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tratará este martes el proyecto de Reforma Electoral con suspensión de las PASO para 2027. Desde las 15.00, el Salón Arturo Illia será el escenario donde La Libertad Avanza buscará pasar a la firma el dictamen.

Si bien no está confirmada su adhesión al despacho del oficialismo, el bloque radical se va a reunir una hora antes del encuentro para tomar una decisión con respecto a la propuesta del Gobierno. Según constató parlamentario.com, el borrador que circula en los pasillos del Senado contempla la incorporación de un artículo que habilita hasta dos propuestas legislativas de distintas fuerzas políticas por fórmula presidencial dentro de la Boleta Única de Papel (BUP).

El proyecto de ley ingresó al Senado el 22 de abril pasado y nunca pudo ser debatido en profundidad por diferentes razones. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue quien encabezó las negociaciones con los gobernadores aliados para acercar posiciones. Apurado por el calendario, el Gobierno aceleró el debate y busca -a contrarreloj- la firma del dictamen.

Tanto Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se pusieron de acuerdo en que el proyecto tiene que ser sancionado antes del 31 de diciembre de 2026. De todas maneras, si el expediente logra destrabarse y avanzar, deberá requerir de un llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre para su tratamiento en la cámara revisora.

La reunión de este martes

A menos de 24 horas del encuentro que será moderado por el fueguino Agustín Coto, en La Libertad Avanza dejaron trascender que tendrían 8 firmas garantizadas: los 6 integrantes del oficialismo Coto, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta, Luis Juez y Belén Monte de Oca; y los correntinos Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas).

De todas maneras, nadie por fuera del bloque oficialista -con la excepción del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés-, salió a confirmar su postura de cara a la firma del dictamen. En el caso de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, vocal de Asuntos Constitucionales, su rechazo a las primarias ha sido histórica, pero desde su espacio en la Cámara de Diputados dejaron trascender que “en este contexto, no estarían tan de acuerdo”.

La gran incógnita de la reunión pasa por los radicales Rodolfo Suárez, quien está alineado con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, pero ha expresado autonomía en ciertos temas; el catamarqueño Flavio Fama, que no responde a ningún mandatario y suele diferenciarse en su bancada; y la jujeña Carolina Moisés, titular del bloque Convicción Federal, que dejó trascender que comunicará su postura en la reunión de Asuntos Constitucionales de este martes.

En contra de la firma de la Reforma Electoral, están los 6 vocales que representan al bloque Justicialista (Florencia y Cristina López, José Neder, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich y Mariano Recalde) y la tucumana Beatriz Ávila del bloque Independencia, quien responde al gobernador Osvaldo Jaldo.

Con 19 vocales en Asuntos Constitucionales, La Libertad Avanza requiere de diez firmas para habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto. Reglamentariamente solo pueden firmar dictamen los senadores que asistan al quórum en tiempo y forma (la reunión está citada a las 15.00). Además, la potencial aparición de un dictamen alternativo de la oposición dialoguista beneficiaría al oficialismo.

Fuente: Parlamentario