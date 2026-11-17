El acceso al Home Banking del Banco del Chubut se encuentra afectado por una falla generalizada en los servicios de Red Link, situación que impide a los clientes operar con normalidad a través de la plataforma digital.

Desde la entidad bancaria señalaron que los equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente del problema y trabajan en coordinación con el proveedor para encontrar una solución. Sin embargo, aclararon que el restablecimiento del servicio depende de que Red Link logre resolver el inconveniente.

Por el momento, no se informó un horario estimado para la normalización de la plataforma. El Banco del Chubut aseguró que comunicará cualquier novedad a través de sus canales habituales.

Mientras persista la falla, los clientes que necesiten realizar consultas podrán recurrir a las vías de atención habituales de la entidad.

Desde el banco lamentaron las molestias ocasionadas por esta situación y agradecieron la comprensión de los usuarios.