Reactivación de las represas generará 1.800 puestos de trabajo directos en Santa Cruz



El gobernador Claudio Vidal participó el jueves último, en la sede de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, de la firma de los acuerdos que establecen las condiciones para el reinicio definitivo de las represas sobre el río Santa Cruz, una de las obras de infraestructura energética más importantes del país.

La instancia reunió a representantes del Gobierno nacional, de la UTE a cargo de la ejecución de los trabajos y del gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quienes acordaron la actualización y adecuación del plan de trabajo, las condiciones laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes para esta nueva etapa de la construcción.

En este marco, se avanzó en un entendimiento entre la UTE y la representación gremial para establecer las condiciones necesarias que permitan retomar los trabajos con previsibilidad, organización y garantías para los trabajadores.

El 90/10: prioridad para el empleo santacruceño

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la firma de un acuerdo de trabajo entre el Gobierno de Santa Cruz y la UTE Gezhouba, mediante el cual se establecen condiciones concretas para garantizar que la reactivación de las represas tenga un impacto directo en la economía provincial.

El convenio contempla el cumplimiento del esquema 90/10, que establece que el 90% de la mano de obra empleada deberá ser santacruceña. Para ello, los trabajadores deberán acreditar su inscripción en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) y su residencia efectiva en la provincia.

De esta manera, la Provincia busca garantizar que la generación de puestos de trabajo vinculados a una obra estratégica se traduzca en oportunidades laborales concretas para los habitantes de Santa Cruz.

Empresas santacruceñas, protagonistas de la reactivación

El segundo eje del acuerdo establece condiciones para promover la participación de empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios radicadas efectivamente en Santa Cruz.

Las firmas que busquen participar deberán estar inscriptas en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) y cumplir también con los criterios establecidos por el esquema 90/10.

El objetivo es que la contratación de bienes, insumos y servicios vinculados a la obra priorice al entramado productivo provincial, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas santacruceñas accedan a nuevas oportunidades comerciales.

Que la inversión se traduzca en trabajo y desarrollo local

Con estos acuerdos, el Gobierno de Santa Cruz busca que el reinicio de las represas no represente solamente la continuidad de una obra de infraestructura energética, sino también una oportunidad para dinamizar la economía provincial.

La reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz abre una nueva etapa, en la que la generación de energía y el desarrollo de infraestructura deberán estar acompañados por empleo local, participación empresarial y beneficios concretos para la comunidad santacruceña.

La incorporación de trabajadores locales y la participación de proveedores y prestadores santacruceños permitirán que una parte sustancial de los recursos movilizados por la construcción permanezca en la provincia, fortaleciendo el consumo, el comercio y la actividad económica de las localidades, uno de los objetivos principales de este Gobierno.

Estuvieron presentes junto al gobernador Claudio Vidal, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; el ministro de Energía, Jaime Alvarez; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; el diputado nacional José Luis Garrido; los intendentes Analía Farías, de Piedra Buena y Juan Manuel Borquez, de Puerto Santa Cruz; la diputada provincial Fabiola Loreiro; el coordinador provincial Adrián Suárez; y Rubén Crespo, referente de la UOCRA en Santa Cruz.