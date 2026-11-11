Paraguay: allanan la vivienda del exministro de Economía por el caso Ueno Bank



En el marco de la causa penal por la disolución de Ueno Bank, el Ministerio Público de Paraguay allanó el martes la vivienda particular del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, ubicada en Asunción.

En la causa se encuentran imputados el expresidente Santiago Peña Palacios y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding.

El procedimiento fue encabezado por agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes incautaron documentación vinculada a los hechos investigados, equipos informáticos, soportes digitales, dispositivos electrónicos y equipos pertenecientes al sistema de circuito cerrado de cámaras de seguridad.

Todos los elementos incautados fueron inventariados y trasladados bajo cadena de custodia, a fin de preservar su integridad para los análisis y pericias correspondientes.

Según informó la Fiscalía, entre los antecedentes incorporados a la investigación figura una resolución del 28 de julio de 2025 mediante la cual Fernández Valdovinos autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes (unos 41,6 millones de dólares) de fondos de la Caja Fiscal en el intervenido Ueno Bank, a través de certificados de depósito de ahorro.

La medida forma parte de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público para esclarecer los hechos relacionados con la colocación de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria y determinar las eventuales responsabilidades.

Fuente: Agencia NA