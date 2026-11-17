

El director de FEPA, Carlos Zonza Nigro, alertó sobre la desigual cobertura del sistema local de videovigilancia: según los datos relevados, 41 cámaras están activas, 11 permanecen fuera de servicio y toda la zona oeste cuenta con un único dispositivo. Reclamó que el Municipio repare los equipos, amplíe la red en los barrios y complete la modernización del Centro de Monitoreo.

Frente a los hechos de inseguridad que preocupan cada vez más a los vecinos, Carlos Zonza Nigro planteó la necesidad de fortalecer de manera urgente el sistema de videovigilancia de Puerto Madryn y extender su cobertura más allá del centro de la ciudad.

“Hoy toda la zona oeste de Madryn cuenta con una sola cámara. Es imposible hablar de prevención si sectores enteros de la ciudad prácticamente no tienen cobertura”, advirtió.

Según los datos expuestos por Zonza Nigro, actualmente hay 41 cámaras activas y otras 11 fuera de servicio, con una cobertura concentrada principalmente en el centro y sus alrededores. Ante esa falta de respuesta, muchas familias terminan comprando e instalando cámaras con sus propios recursos para proteger sus viviendas y colaborar con el cuidado del barrio.

“No puede ser que los vecinos tengan que organizarse y pagar de su bolsillo las cámaras porque el sistema público no llega. La protección no puede depender del lugar de Madryn en el que vive cada familia”, sostuvo.

Zonza Nigro señaló que la diferencia se vuelve más evidente al comparar la situación local con ciudades de una escala poblacional similar, algunas localidades ya superan las 300 cámaras y avanzan en la incorporación de nuevos equipos y tecnología.

También cuestionó el orden de las prioridades municipales ante la próxima implementación de cámaras destinadas al sistema de fotomultas.

“Madryn está incorporando tecnología para controlar infracciones de tránsito, pero no muestra la misma decisión para ampliar la videovigilancia en los barrios. Si existen herramientas para una cosa, también tienen que existir para cuidar a los vecinos”, remarcó.

El politólogo aclaró que las cámaras no reemplazan la presencia policial ni resuelven por sí solas el problema de la inseguridad, pero constituyen una herramienta fundamental para prevenir hechos, emitir alertas y aportar pruebas que permitan esclarecer delitos.

“El Municipio tiene que invertir de una vez en videovigilancia, recuperar las cámaras que no funcionan y completar el Centro de Monitoreo para llegar a toda la ciudad. No faltan herramientas: faltan prioridades, y cuidar a los vecinos tiene que estar primero”, concluyó Zonza Nigro.