Los Pumas se enfrentarán este sábado con la selección de Francia, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Nations Championship, el nuevo torneo que enfrenta a las potencias del Hemisferio Norte y Sur.

El partido, que está programado para las 17:10, se llevará a cabo en el Stade de France, que cuenta con capacidad para 80 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Los Pumas, que son dirigidos por un histórico del rugby argentino como lo es Felipe Contepomi, vienen de conseguir su segundo triunfo en la competición luego de derrotar en un muy flojo partido a Italia por 19-14.

Previamente solo habían vencido a Gales, mientras que cayeron frente a Inglaterra, Escocia e Irlanda.

Pese a que no están teniendo muy buenas actuaciones, una victoria les asegurará finalizar en la tercera posición en el Hemisferio Sur y así disputar el encuentro por el quinto puesto contra el que termine tercero en el Hemisferio Norte.

Francia, por su parte, está teniendo una gran temporada y lidera en el Hemisferio Norte con 21 puntos (solo uno más que Inglaterra), producto de sus cuatro triunfos y una sola derrota.

De esta manera, un triunfo contra los Pumas dejaría a los galos muy cerca de conseguir la clasificación a la gran final que será el 29 de noviembre en el Estadio de Twickenham.

La formación de Los Pumas para enfrentar a Francia: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Juan Martín González, 7. Juan Martín Scelzo, 8. Facundo Isa, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy y 15. Gerómino Prisciantelli.

Fuente: Agencia NA