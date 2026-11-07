Los Pumas cayeron 42-12 ante Irlanda en el inicio de su gira por Europa

La selección argentina de rugby, Los Pumas, cayó este viernes por 42-12 ante Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, en el inicio de su gira por el otoño europeo y del tramo final del Nations Championship.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi sufrió un duro traspié en un encuentro donde las indisciplinas, las imprecisiones en las formaciones fijas y las lesiones condicionaron sus aspiraciones frente a un rival dominante.

El arranque del partido mostró destellos positivos para el conjunto nacional, que se adelantó en el marcador gracias a una gran asistencia de Tomás Albornoz capitalizada por Mateo Carreras, de destacada actuación en el juego aéreo.

Sin embargo, el dominio albiceleste duró apenas diez minutos. A partir de allí, Irlanda se adueñó de las acciones, neutralizó las ofensivas rivales y capitalizó los graves problemas argentinos en el lineout, donde Los Pumas perdieron cuatro pelotas en la primera media hora.

Con la conducción táctica de Sam Prendergast y la contundencia de sus forwards, el seleccionado del Trébol impuso condiciones en las formaciones fijas y marcó tres tries consecutivos pero la situación se agravó para los visitantes con la tarjeta amarilla a Justo Piccardo a los 34 minutos y la salida por lesión de Julián Montoya, reemplazado por Leonel Oviedo.

Este último también debió abandonar el campo por protocolo de conmoción cerebral (HIA) en los minutos finales, lo que obligó a improvisar con Boris Wenger como hooker tras el ingreso previo de Mayco Vivas y al término de los primeros cuarenta minutos, el marcador parcial reflejaba un lapidario 21-5 para los locales.

En el complemento, Irlanda golpeó de inmediato para estirar la diferencia. Si bien Mateo Carreras volvió a descontar con una gran jugada individual —consolidándose como el jugador más desequilibrado del equipo argentino—, la reacción duró poco. Los locales quebraron nuevamente la defensa nacional y tomaron absoluto control del desarrollo.

Los problemas disciplinarios continuaron con la tarjeta amarilla al ingresado Efraín Elías por un tackle alto, circunstancia que Irlanda aprovechó para ampliar la ventaja y, a pesar de las variantes introducidas desde el banco, Los Pumas carecieron de conexiones ofensivas y se estrellaron constantemente contra sus propios errores no forzados y la sólida defensa rival. La gran figura de la jornada fue el fullback Hugo Keenan, autor de tres tries para el conjunto europeo.

Con este resultado, el seleccionado nacional deberá dar vuelta la página rápidamente. La próxima presentación será el próximo sábado 14 de noviembre, cuando visiten a la Italia dirigida por Gonzalo Quesada en la ciudad de Génova, a partir de las 8:40 (hora argentina).

Fuente: Agencia NA