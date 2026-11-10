El riesgo país cerró en 860 puntos

El riesgo país de la Argentina volvió a bajar este martes y cerró en 860 puntos básicos, en una jornada marcada por la recuperación de los bonos soberanos en dólares y un escenario internacional menos favorable para los mercados.

El indicador elaborado por JP Morgan tuvo una disminución de 14 unidades respecto de la jornada anterior. La caída se sumó al descenso de 52 puntos registrado el lunes, por lo que acumula una reducción de 66 unidades en las últimas dos ruedas.

La evolución de los títulos públicos permitió que el riesgo país continuara alejándose del umbral de los 900 puntos, una referencia seguida por los inversores para evaluar la percepción de riesgo de la deuda argentina.

El movimiento se produjo mientras los mercados locales permanecieron sin operaciones por el feriado vinculado con la visita del papa León XIV, aunque los bonos y las acciones argentinas continuaron negociándose en el exterior.

Por qué bajó de nuevo el riesgo país

La reducción del indicador estuvo vinculada con la mejora de los precios de los bonos soberanos argentinos denominados en dólares.

La baja de este martes prolongó el comportamiento positivo registrado al comienzo de la semana, cuando los mercados internacionales reaccionaron favorablemente a señales de distensión en Medio Oriente y a la recuperación de las acciones tecnológicas. Sin embargo, el escenario externo cambió después de conocerse un dato de inflación en Estados Unidos superior al previsto.

La inflación de Estados Unidos complicó el escenario internacional

El Índice de Precios al Consumidor estadounidense registró un incremento mensual del 0,4%, por encima del 0,3% esperado por los analistas. El dato reavivó las preocupaciones sobre la evolución de las tasas de interés de la Reserva Federal y provocó un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas.

El índice dólar avanzó alrededor del 0,4%, mientras los principales indicadores bursátiles de Wall Street registraron retrocesos de entre el 0,6% y el 1,2%.

Las monedas latinoamericanas también se vieron afectadas. El real brasileño perdió aproximadamente un 1,6% y el peso mexicano retrocedió cerca del 1%. En ese contexto, la deuda soberana argentina mantuvo una evolución favorable, a diferencia de buena parte de los activos de la región.

Fuente: Agencia NA