Chubut sumó 41 medallas en los Juegos Nacionales Juveniles Evita



En una jornada cargada de definiciones en las distintas sedes de la ciudad feliz, Chubut volvió a demostrar el gran nivel de sus jóvenes deportistas en la anteúltima fecha de los Juegos Nacionales Deportivos Evita 2026. Con un saldo parcial de 41 medallas, la provincia vivió este viernes momentos inolvidables en atletismo, lucha, levantamiento olímpico y el deporte adaptado.

Atletismo, lucha y deportes de combate: una cosecha estelar

El atletismo chubutense tuvo un cierre inolvidable. En la final de los 600 metros llanos, Maia Monín y Valentino Bonelli se consagraron con la medalla de oro, mientras que Alón Ramil firmó un meritorio quinto puesto. Valentino coronó su triunfo con un tiempo de 1:22.38, mejorando en ocho centésimas la marca anterior a nivel nacional.

Por su parte, Ema Gorognano quedó en el cuarto lugar en lanzamiento de martillo. El gran broche de oro para la pista marplatense llegó con la posta de 8×200, donde el equipo chubutense obtuvo la medalla de bronce para festejar en el podio.

La disciplina de lucha aportó una tremenda alegría a la delegación: la rawsense Yamila Proboste se consagró campeona nacional e invicta en la categoría hasta 65 kg. Sumado a su hazaña, el madrynense Dante Sánchez se quedó con la medalla de plata en 55 kg y Uriel Arévalo Antilef, representante de Puerto Pirámides, aportó un bronce en -75 kg.

En el ring de boxeo, Salvador Wittenkamp Pelikan venció por puntos al sanjuanino Tobías Fernández en las semifinales de los 69 kg, asegurando su pasaje a la gran pelea decisiva por la medalla dorada.

Podios históricos en rugby femenino, pesas y karate

El rugby femenino volvió a quedar en lo más alto del mapa nacional. Las chicas de Trelew arrancaron el día superando 22-7 a CABA en semifinales y, aunque en la final cayeron 19-0 ante el combinado de Córdoba, consiguieron la medalla de plata. Se trata de su segundo subcampeonato nacional consecutivo, marcando un hito histórico para el rugby provincial.

En levantamiento olímpico de pesas, la provincia celebró tres medallas de bronce gracias a Orlando Medina (65 kg), Mirko Ruiz (73 kg) y Amarú Ruiz (+85 kg). En tanto, Gabino Pernuzzi (60 kg) y Alma Máriqueo (+69 kg) obtuvieron el cuarto puesto.

Para completar las alegrías del día en deportes de conjunto y combate, el equipo femenino de Karate logró la tercera posición en la modalidad Kata, mientras que el futsal masculino cosechó dos victorias clave ante Neuquén (2-1) y Tucumán (7-0), sacando boleto para pelear el bronce este sábado por la mañana.

Gran rendimiento de los deportistas chubutenses

Al cierre del viernes, la delegación provincial acumulaba 17 preseas de oro, 11 de plata y 13 de bronce. El atletismo adaptado se destacó con 12 medallas y el octavo puesto nacional, mientras que el rugby femenino logró su segundo subcampeonato consecutivo.

La cosecha de medallas de oro ya supera en una presea las 16 obtenidas al finalizar la edición 2025, aunque el balance general de este año permanece abierto hasta la conclusión de las últimas competencias.