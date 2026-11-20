

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó el jueves ante el Tribunal Supremo Electoral su inscripción como candidato para postularse en las elecciones generales de 2027 y conseguir un tercer mandato consecutivo.

Ante unos 3 mil simpatizantes, Bukele se presentó junto al vicepresidente, Félix Ulloa, quien también registró su candidatura para buscar la reelección en el cargo.

«Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar, que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas», expresó Bukele en el día en que vencía el plazo establecido por el organismo electoral para el registro de candidaturas, según su calendario oficial.

En ese marco, el mandatario aseguró que El Salvador no va a volver al pasado y que la democracia prevalecerá durante las próximas elecciones, ya que hay 11 partidos que pueden postular candidatos.

Asimismo, Bukele pidió a sus seguidores que no se confíen en las encuestas, ya que «nadie gana con encuestas» y el voto tiene que ser «marcado, depositado, contado, defendido y transmitido».

Además, Bukele, quien integra el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aseguró que el objetivo de ir por seis años más es terminar obras en hospitales, rutas y puentes, así como para mantener becas universitarias y de primera infancia.