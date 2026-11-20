Boca se enfrentará este sábado con Atlético Mineiro de Brasil, por la gran final de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN, DSports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Boca llega a este crucial enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que con Rodolfo Arruabarrena como director técnico consiguió una impresionante regularidad que le permitió dar pelea hasta el final en todos los frentes en el presente semestre.

El «Xeneize» no solo se quedó con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y se encuentra en la final de la Copa Sudamericana, sino que también está clasificado para el partido decisivo en la Copa Argentina y en los playoffs del Torneo Clausura.

En lo que respecta al 11 titular, la única incógnita que se maneja es la presencia de Tomás Aranda o Alan Velasco en la delantera.

En caso de quedarse con la victoria, Boca cortará con una extensa sequía de 18 años sin títulos internacionales. Su última consagración en competencias de este tipo se dio en la Recopa Sudamericana 2008.

Atlético Mineiro, por su parte, atraviesa un delicado momento ya que si bien marcha séptimo en el Brasileirao, cayó en sus últimas tres de sus últimas cuatro presentaciones y perdió mucho terreno en la pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El equipo brasilero, que tiene como DT al argentino Eduardo Domínguez, quiere cortar con la seguidilla de caídas en finales internacionales, debido a que en 2024 cayó en el partido decisivo de la Copa Libertadores y el año pasado fue derrotado por Lanús en el de la Copa Sudamericana.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Sudamericana

Final

Boca (Arg) – Atlético Mineiro (Bra)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Colombia)

Árbitro: Andrés Matonte (Uru)

VAR: Antonio García (Uru)

Hora: 19:30. TV: ESPN, DSports y Disney+ Premium

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.