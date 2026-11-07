Boca es el nuevo campeón de la tabla anual

Boca le ganó a Defensa y Justicia y se consagró campeón de la tabla anual. El Xeneize es el segundo campeón de este trofeo, tras la coronación de Rosario Central en 2025. Enner Valencia marcó el único gol del partido cerca del final. Argentinos Juniors cayó ante Huracán y Rosario Central le ganó a Estudiantes de Río Cuarto.

Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca se impuso 1-0 sobre Defensa y Justicia y se consagró campeón de Liga Profesional. Cuando parecía que Rosario Central se llevaba el trofeo, apareció el ecuatoriano en la última jugada y dejó al Xeneize con el título de la tabla anual.