Un informe de la consultora Economía y Energía posicionó a la nafta local a mitad de tabla con un valor de US$ 1,43 por litro, en medio del esquema de amortiguación aplicado por YPF desde abril.

Argentina registró el precio del gasoil más alto de la región al alcanzar los US$ 1,59 por litro a comienzos de noviembre, según el relevamiento de la consultora Economía y Energía que comparó los valores locales frente a Uruguay (US$ 1,55), Paraguay y Chile (US$ 1,51), México (US$ 1,44) y Brasil (US$ 1,33).

En el segmento de la nafta, Argentina ocupó la cuarta posición entre los seis países evaluados con un precio de US$ 1,43 por litro, ubicándose por debajo de Uruguay (US$ 2,24), Chile (US$ 1,55) y México (US$ 1,52), y por encima de Brasil (US$ 1,25) y Paraguay (US$ 1,21).

El reporte de Economía y Energía indicó que, considerando los combustibles de grado 2 (súper) y grado 3 (premium), el gasoil acumuló un incremento de casi 43% en los últimos doce meses, mientras que la nafta subió 34,1% en el mismo período.

Esta evolución ocurre bajo la política de congelamiento y amortiguación de precios que YPF sostiene desde comienzos de abril —tras una primera etapa de 45 días seguida por un ajuste del 1%— para absorber el impacto de la escalada bélica en Medio Oriente, en un contexto donde el crudo West Texas Intermediate (WTI) promedia los US$ 82,9 por barril y el Brent cotiza en US$ 92,31 por barril.

Fuente: Petroquímica