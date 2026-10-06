Piden adecuar el Presupuesto 2027 para garantizar el financiamiento universitario

Un grupo de diputados de diferentes espacios políticos, encabezados por los de Argentina Federal, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que readecúe el proyecto de Presupuesto 2027 e incorpore los créditos necesarios para cumplir de manera integral con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La iniciativa fue impulsada por Alberto Arrúa y acompañada por legisladores de Argentina Federal, UP, Provincias Unidas y otros bloques.

La propuesta reclama que el Ministerio de Economía contemple en el cálculo de gastos del próximo ejercicio las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de los salarios del personal docente y no docente, el financiamiento de programas de becas estudiantiles y el resto de las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

En los fundamentos, los autores destacan que la educación universitaria pública constituye una política de Estado estratégica para el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del país. En ese marco, recuerdan que la Ley 27.795 tiene como objetivo garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento universitario en todo el territorio nacional.

El proyecto señala que la norma establece obligaciones concretas para el Estado nacional. Entre ellas menciona la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, mecanismos de actualización vinculados a la evolución de los precios, la recomposición salarial de docentes y no docentes mediante negociaciones paritarias periódicas y el fortalecimiento de distintos programas de becas estudiantiles.

Asimismo, recuerda que la ley contempla recursos para investigación universitaria, incluyendo partidas destinadas a la regularización de ingresos a la carrera de investigador científico y al sostenimiento de becas de formación. Según los legisladores, todas estas previsiones deben reflejarse en el Presupuesto Nacional para asegurar su cumplimiento efectivo.

Los firmantes remarcan además que la Ley 27.795 fue vetada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 647/2025, pero posteriormente el Congreso insistió con la norma y logró convertirla en ley con las mayorías constitucionales requeridas. Posteriormente fue promulgada mediante el Decreto 759/2025, por lo que sus disposiciones se encuentran plenamente vigentes.

En ese sentido, sostienen que el debate del Presupuesto 2027 no puede desconocer las obligaciones legales ya existentes y advierten que la previsibilidad presupuestaria resulta indispensable para el normal funcionamiento de las universidades nacionales, que deben planificar salarios, infraestructura, investigación, hospitales universitarios, actividades académicas y políticas de extensión.

Los diputados afirman que la incorporación de estas partidas permitiría analizar con mayor transparencia la correspondencia entre los recursos asignados y las obligaciones fijadas por la ley, evitando posteriores modificaciones durante la ejecución presupuestaria. Además, mencionan que la Justicia Contencioso Administrativa Federal intimó al Poder Ejecutivo a cumplir una medida cautelar vinculada con aspectos de la ley de financiamiento universitario.

La iniciativa lleva las firmas de Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Bernardo Biella, Pablo Outes, Yolanda Vega, Claudio Álvarez, Gerardo González, Marcela Pagano, Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Fernanda Miño, Mariela Coletta y Agustina Propato.

Fuente: Parlamentario